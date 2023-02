Circolo Canottieri Napoli – Pescara Pallanuoto 11-5: il racconto del match

NAPOLI – Disco rosso per il Pescara Pallanuoto, sconfitto per 11-5 nella vasca della corazzata Circolo Canottieri Napoli. I biancazzurri, guidati oggi da mister Lorenzo Cacciagrano per la squalifica di Franco Di Fulvio hanno retto per tre tempi. Dopo il 5-5 con cui le squadre sono andate al riposo la sfida si è decisa nella terza frazione, dove i napoletani hanno trovato le reti di Confuorto e Orlando, ma soprattutto il portiere locale Cappuccio ha parato di tutto, chiudendo la porta. Nel finale poi, la Canottieri, terza forza del torneo, ha preso il largo. Sabato prossimo il Delfino torna a Le Naiadi per un’altra sfida da brividi contro la Florentia, seconda in classifica.

Napoli subito in gol con Florena, risponde De Vincentiis, quindi Confuorto, Mutariello e Di Fulvio. Alla ripresa segnano Mancini e Di Fulvio, poi Confuorto, ancora Di Fulvio e Cerchiara. Nel terzo tempo Confuorto e Orlando siglano il + 2 per la Canottieri. L’ultimo periodo serve solo per certificare il successo dei padroni di casa grazie con le doppiette di Borrelli e Florena.

“Sono deluso dalla prestazione della squadra” dice mister Di Fulvio, che ha assistito al match dalla tribuna della Scandone. “Alla prima difficoltà siamo usciti fuori dalla partita. L’unico che salvo oggi è Morretti, non solo per la prestazione ma soprattutto per l’atteggiamento. Ora ci aspettano altre 10 finali, ma per salvarci occorre voltare pagina, a partire dalla sfida di sabato prossimo con la Florentia”.

TABELLINO

PARZIALI: 3-2, 2-3, 2-0, 4-0

CC NAPOLI: Cappuccio, Zizza, Cerchiara (1), Cali, Confuorto (3), Florena (3), Massa, Orlando (1), Mutariello (1), Tozzi, Borrelli (2), Raia, Altomare. All. Massa

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini (1), Cipriani, Di Fulvio (3), De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden, Micheletti, De Vincentiis (1), Pelliccione, Ercolani, Castagna. All. Cacciagrano