SPOLTORE – Appuntamento domenica 19 febbraio, alle ore 16, nella biblioteca comunale di Spoltore di via Dietro Le Mura, con la presentazione del libro “Dai Romani ai Romeni. Elogio della Latinità” di Ioan-Aurel Pop. A parlarne Violeta Popescu, del Centro culturale Italo -Romeno di Milano, Cristian Luca, dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia. Moderatrice Daniela Fosalau, mediatrice culturale e interprete. “Dai Romani ai Romeni. Elegio della latinità” (De la romani la români. Pledoarie pentru latinitate), di Ioan Aurel Pop, nella traduzione di Ida Garzonio e Violeta Popescu, affronta argomenti legati all’origine del popolo e della lingua romena collocati nell’universo della latinità, affiancandoli alla realtà dei fatti, grazie alle fonti e alle analisi storiografiche.

Il lavoro si propone di spiegare il problema dell’i­dentità etnica e linguistica dei romeni in un contesto universale per la comprensione del grande pubblico: “il volume” spiega l’autore “è stato scritto grazie agli sforzi di decine di generazioni di storici che, sin dal Rinascimento fino a oggi, hanno studiato il destino dei romeni, il loro statuto e il loro ruolo in questa parte del mondo, la loro specificità e la loro lingua”. I romeni fanno parte del gruppo dei popoli romanzi e parlano una lingua neolatina: “sono i discendenti della romanità orientale, e la testimonianza suprema di questo fatto è la loro lingua, di cui fa parte il loro nome, portatrice in sé della memoria di Roma”. Previsto un interludio musicale del duo Rodolfo D’Orazio e Sandro Tascione. Partecipano per i saluti il sindaco Chiara Trulli e l’assessore alla cultura Roberta Rullo.