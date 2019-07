Tripudio per il Circo Zoè, il tendone che conquista Pescara [FOTO]

1500 spettatori hanno popolato il tendone installato nell’area ex Cofa con ben 10 giorni di repliche. Nell’ultima serata applausi a scena aperta per i protagonisti

PESCARA – Si conclude nel migliore dei modi l’omaggio al circo puro e alla sua poetica offerto dal Circo Zoé. Ieri sera, 1° luglio, tendone allestito presso l’ex Cofa di Pescara gremito per assistere all’ultima delle 10 repliche che hanno aperto la 13ma rassegna di Funambolika. La stessa di sposterà questa sera e il 5 luglio al Teatro D’Annunzio per due appuntamenti imperdibili: il primo My Land in esclusiva nazionale con la compagnia ungherese Recirquel famosa per la sua creativa fusione di altissima acrobazia, scenografia e danza contemporanea. Il secondo il classico appuntamento con il Gran Galà du Cirque.

I dodici protagonisti hanno conquistato il pubblico formato da grandi e piccini con il loro spettacolo Born to be circus. Questo mix di fuoriclasse provenienti da grandi scuole di tutto il Mondo e da solisti del Cirque du Soleil ha prodotto uno spettacolo molto apprezzato dai 1500 spettatori che hanno complessivamente popolato il tendone. 75 minuti di pura adrenalina, stupore e una spiccata vena poetica che ha contraddistinto vari passaggi dello show. Acrobazie con cerchio aereo, “mano a mano” ma anche evoluzioni nella ruota, spettacolari sequenze sulla bicicletta e il “palo cinese” che ha visto la partecipazione corale dei vari professionisti.

Ci piace ricordare e applaudire nuovamente tutti i protagonisti: Chiara Sicoli, Simone Benedetti, Anouck Blanchet, Adrien Fretard, Liz Braga Guimaraes, Ivan Do-Duc, Gael Manipoud, Pedro Guerra, Andrea Cerrato e il quintetto Dona Flor: Cecilia Fumanelli, Simone Riva, Diego Zanoli, Max Confalonieri, Max Malavasi. Direttore tecnico Yoann Breton; musiche di: Diego Zanoli; fonico: Lilian Herrouin.

Soddisfatto il direttore artistico di Funambolika, Raffaele De Ritis che a fine spettacolo oltre a ringraziare la compagnia e a sottolineare il grande successo della dieci giorni di Born to be circus ha ricordato come Funambolika prosegua all’aperto al teatro D’Annunzio.

Foto a cura della fotografa Giada Di Blasio