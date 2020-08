“Cinque racconti e una fiaba”, presentazione del libro a Morro d’Oro

Domenica 30 agosto alle 17.30 al Frantoio Montecchia, Edda Migliori presenta il suo volume alla presenza della Sindaca Romina Sulpizii

MORRO D’ORO – Avrà luogo al Frantoio Montecchia di Morro d’Oro (TE), la presentazione del libro “Cinque racconti e una fiaba” scritto dalla giornalista Edda Migliori. Patrocinato dal Comune di Morro d’Oro, l’evento si terrà Domenica 30 Agosto 2020 alle ore 17,30 alla presenza della Sindaca Romina Sulpizii.

“Cinque racconti e una fiaba” narra storie ambientate in Abruzzo in epoche differenti, vissuti di dolore e di forza, coraggio e speranza. Un libro fortemente declinato al femminile in cui emerge uno spaccato di un tempo che è stato e che continua a vivere attraverso la resilienza delle donne. Radici da riscoprire, amicizia, amore, senso di appartenenza e riscatto, sono alcuni dei valori che emergono dalla lettura dei brani che trattano argomenti profondi e significativi quali la violenza di genere, la malattia, il terremoto, la diseguaglianze e lo sfruttamento sul lavoro. Racconti in cui forte appare il legame con la terra, la natura e il territorio. Un legame molto evidente anche nella fiaba, fortemente metaforica, che chiude i racconti.

Edito da Epigraphia, “Cinque racconti e una fiaba” contiene al suo interno anche delle illustrazioni realizzazione da Edda Migliori così come lo scatto in copertina. È invece del fotografo Marco Lussuoso la foto che ritrae l’autrice e che è contenuta nel volume “Donne”.

La forza delle immagini, fin da subito, ha rivestito un’importanza fondamentale, tant’è che in un anno sono stati realizzati due contest fotografici con il libro ritratto in vari contesti e luoghi del mondo e accompagnato, oltre che dall’hastag generico #cinqueraccontieunafiaba, anche da #dovecinqueraccontieunafiaba. Al primo contest ne è seguito un altro iniziato durante il lockdown sempre con il libro ma ritratto nella quotidianità della quarantena con l’invito a rimanere a casa e con l’etichetta #cinqueraccontieunafiabaaitempidelcoronavirus. In entrambi i casi sono stati tantissimi i lettori che hanno inviato i propri scatti e sono stati gli autori della foto del giorno. Un legame, un filo diretto e continuo che in un anno non si è mai interrotto e che anzi, durante gli ultimi mesi, si è fatto ancora più saldo perché durante il lockdown sono state numerose le occasioni in cui Edda Migliori li ha intrattenuti con interviste e webinar durante i quali ha parlato del libro.

“A circa un anno dalla sua pubblicazione, posso dire di essere più che soddisfatta del riscontro ricevuto. Fin da subito si è creato uno splendido fermento intorno a “Cinque racconti e una fiaba”: sono stata invitata in tante scuole di tutta la regione per incontrare gli studenti, ho ricevuto molto calore e affetto durante le varie presentazioni e soprattutto tanti lettori, dopo aver letto il libro, lo hanno regalato a parenti e amici. Un passaparola e un apprezzamento che mi hanno inorgoglita e commossa. Credo che a far breccia nel cuore dei tanti lettori che stanno amando questo libro sia stata l’autenticità, é un lavoro sincero, con una scrittura essenziale, con l’uso del dialetto per i dialoghi e con una narrazione molto diretta e non edulcorata. Sono grata a tutti coloro, e sono tantissimi, che ogni giorno, in tanti modi diversi, sostengono il mio libro. Grazie, grazie davvero! – ha spiegato l’autrice – Approfitto inoltre per ringraziare per l’organizzazione dell’evento di domenica, la famiglia Montecchia, il Comune di Morro d’Oro nella persona della Sindaca Romina Sulpizii e l’Associazione Padolea’.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il prossimo appuntamento con “Cinque racconti e una fiaba” è quindi per Domenica 30 Agosto alle ore 17.30 al Frantoio Montecchia in Contrada Case di Pasquale a Morro d’Oro. Interverranno la Sindaca Romina Sulpizii, la Vice Presidente dell’Associazione Pandolea-Le donne dell’olio Marcella Cipriani mentre dialogherà con l’autrice la giornalista Francesca Di Giuseppe. Il Reading sarà a cura di Manuela Nazzaro. Seguirà, nel rispetto delle norme anti Covid, un momento dedicato alle prelibatezze con “Oliamoci bene: piccoli assaggi di natura”. L’evento è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione al numero 339.217 7405 poiché i posti sono limitati.

Edda Migliori, è Dottoressa in Relazioni Pubbliche specializzata in consumi e pubblicità. Giornalista ed esperta di galateo vive mordendo la vita con entusiasmo. Impegnata in diversi ambiti di volontariato è, tra le altre cose, Consigliera della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Pineto (TE), città in cui vive con il marito. Adora la sua famiglia, la vita all’aria aperta e la natura. Il suo motto è “Passo svelto e testa alta!”.