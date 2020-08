Beach HabaWaba, torneo di pallanuovo giovanile domani a Pescara

PESCARA – I giovani al centro del progetto, sempre e anche in questo scorcio di fine estate. Con una attività capillare che non conosce soste, nelle varie piscine della città. Ma questo evento si annuncia assolutamente singolare, perché riporta la pallanuoto in mare. Dove tutto ebbe origine, si potrebbe dire.

Il Club Aquatico ha organizzato per la giornata di sabato (29 agosto) un torneo in mare nello spazio antistante lo stabilimento San Marco (Pescara Nord), totalmente riservato ai giovani. Vi potranno partecipare i ragazzi Under 11 e Under 13, aperto a tutti i giovani appassionati di queste fasce di età.

Con la massima attenzione al loro divertimento, ma anche alla sicurezza, quindi seguendo rigidamente il protocollo anti-Covid.

Un weekend importantissimo questo perché, oltre alla manifestazione in mare, il Club Aquatico festeggerà domenica sera i suoi 15 anni di vita nel segno della continuità nell’ambito di una festa sociale molto partecipata, a giudicare dai numeri dei tesserati (oltre 300, non solo della pallanuoto ma anche dei settori nuoto e nuoto sincronizzato).

Poi lunedì stage di allenamento presso Le Naiadi alla scoperta delle nuove leve della pallanuoto, in compagnia di due leggende di questo sport: Marco D’Altrui, tecnico responsabile del Club Aquatico, e Carlo Silipo, che da qualche tempo collabora con la società di Riccardo Fustinoni come supervisore.

Si ricorda che entrambi hanno vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992, e molto altro che sarebbe impossibile sintetizzare in un breve comunicato.