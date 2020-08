Cinema sotto le stelle 2020 a L’Aquila: programma e info utili

Dal 5 al 14 agosto Piazza Duomo sarà chiusa al traffico veicolare; non sarà inoltre consentita la sosta, con eventuale rimozione di veicoli

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila, con ordinanza, ha disposto la sospensione di tutte le attività a piazza Duomo che potrebbero arrecare disturbo alla proiezione dei film della rassegna “Cinema sotto le stelle”, in programma dal 5 al 14 agosto. Il divieto delle attività in questione, pertanto, vale per lo stesso arco temporale, dalle 21 alle 23.30 circa.

Da oggi, 5 agosto, è in vigore l’ordinanza della polizia municipale che prevede che piazza Duomo sarà chiusa al transito veicolare dalle 18 alle 24 di tutti i giorni della proiezione, è cioè da stasera fino al 14 agosto. A piazza Duomo sarà anche vietata la sosta, con rimozione dei veicoli. Nello stesso arco di tempo sarà interdetto al traffico corso Federico secondo, dall’intersezione con via Cesare Battisti, eccezion fatta che per i residenti e gli autorizzati. Sempre dal 5 al 14 agosto, dalle 18 alle 24, sarà vietata la sosta su ambedue i lati di via Indipendenza, piazza San Marco e via dell’Arcivescovado.

L’organizzazione dell’evento, inoltre, ha informato che per cause di forza maggiore sono stati modificati altri due film rispetto all’originale programmazione. Al posto di “Toy Story” e “Avengers Endgame” saranno proiettati rispettivamente “Aladdin” e “Capitan Marvel”. Per la prenotazione obbligatoria dei posti a sedere consultare il sito intenet https://www.i-ticket.it/cinema-sotto-le-stelle-piazza-duomo-l-aquila

Il programma

5 agosto

Sono solo fantasmi

6 agosto 2020

Pinocchio

7 agosto

Il giorno più bello del mondo

8 agosto

La famiglia Addams

9 agosto

Il Re Leone

10 agosto

Non ci resta che il crimine

11 agosto

Captain Marvel

12 agosto

Frozen II – Il segreto di Arenelle

13 agosto

Gemini Men

14 agosto

Aladdin