Largo dei Donatori di sangue e di organi, inaugurazione a Pescara

PESCARA – Si è tenuta sabato 1° agosto 2020, la cerimonia di intitolazione del “Largo dei Donatori di sangue e di organi” a Pescara. Lungo via Tirino, la giunta comunale pescarese ha dedicato una piazza a tutti i volontari che decidono quotidianamente di donare per il bene altrui. Felice e soddisfatto Vincenzo Lattuchella, Presidente dell’AVIS Comunale di Pescara: ”È un progetto che avevamo richiesto anche alle precedenti amministrazioni comunali. Il ringraziamento, per questo, va al Sindaco Carlo Masci e a tutta l’amministrazione per aver dato voce ad un’idea nata per celebrare e ringraziare tutti i donatori. Per l’AVIS Comunale di Pescara, presente sul territorio da 60 anni, è un traguardo importante e doveroso per far sì che chi compie un gesto così vitale e prezioso venga omaggiato. Piazza dei Donatori di sangue e di organi, rappresenta un punto di riferimento e di sensibilizzazione per giovani che, in questo modo, possono avvicinarsi al mondo della donazione. Siamo davvero contenti di aver concretizzato questo obiettivo”.

L’AVIS di Pescara è aperta, in P.zza Salvo D’Acquisto 19/21 a Pescara, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15:00

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00.

Telefono: 085 2934219