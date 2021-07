“Cinema Grattacielo”, proiezione a Orsogna: ecco quando

Il 18 luglio a Largo di Piano Castello sarà proiettato “Cinema Grattacielo” di Marco Bertozzi, con il regista presente alla proiezione

ORSOGNA – Domenica nuovo appuntamento con Sguardi Italiani, la rassegna cinematografica sotto le stelle organizzata da Artinvita ad Orsogna che, da quest’anno, conclude il ricco cartellone del Festival Internazionale degli Abruzzi e che nell’edizione 2021 vede protagonista il documentario, un genere che negli ultimi anni sta innovando il linguaggio cinematografico incrociando spesso la sperimentazione e soprattutto parlando dei cambiamenti del contemporaneo di cui spesso non ci rendiamo conto.

Domenica 18 luglio alle 21.30 a Largo di Piano Castello, con ingresso gratuito, sarà proiettato “Cinema Grattacielo” di Marco Bertozzi, con il regista che, come in ogni appuntamento della rassegna, sarà presente alla proiezione e, al termine della stessa, parteciperà ad un incontro-dibattito con il pubblico. Un documentario quello di Bertozzi, come tutti quelli in cartellone e in perfetta linea con il tema che quest’anno ha animato il festival, affronta il tema del rapporto dell’uomo con l’ambiente circostante raccontando l’incredibile storia dell’unico grattacielo di Rimini pensato nel 1957 dall’architetto e ingegnere istriano Raoul Puhali e inaugurato nel 1959. Il 25 luglio la proiezione di Tutti Insieme di Marco Simon Puccioni che sarà ospite di Sguardi Italiani; il 1 agosto sarà la volta di Faith di Valentina Pedicini. Ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica l’8 agosto Il Gesto delle Mani di Francesco Clerici che sarà anche lui presente ad Orsogna.

Si chiude così la quarta edizione di Artinvita confermando il successo di pubblico e l’interesse per i borghi del territorio che, con il suo Festival itinerante e il Progetto delle Residenze, vuole valorizzare e far scoprire attraverso l’arte degli incontri. Un successo che si è confermato anche in occasione del Balkan Cinema Express, il concorso del cortometraggio balcanico svoltosi la scorsa settimana a Guardiagrele e che vede coinvolti 200 studenti del territorio chiamati a svolgere i ruoli di giurati. Il Premio per Miglior Cortometraggio e il Premio del pubblico sono stati assegnati a Sticker, film macedone di Georgi M. Unkovski. Menzione speciale per U Sifunieru, film Serbo di Tamara Brocic.