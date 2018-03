Ciclismo, Aprutium Race: a Pineto Internazionali d’Italia

Appuntamento per domenica 10 giugno. Nella tappa abruzzese confermate le partecipazioni di Fontana e Tempier per la Bianchi Countervail

PINETO (TE) – Domenica 10 giugno nella località balneare abruzzese andrà in scena la seconda edizione dell’Aprutium Race. Si tratta della terza tappa di Internazionali d’Italia Series, principale circuito di Mountain Bike in Italia, gestito da CM Outdoor Events sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e dell’Unione Ciclistica Internazionale. Percorso tecnico e conferme di partecipazione di alto profilo: Bianchi Countervail in gara con Fontana e Tempier.

LE CARATTERISTICHE

La grande Mountain Bike a pochi passi dal mare, è questa la particolarità del nuovo evento organizzato dalla ASD Cerrano Outdoor, che per la prima volta affronta il palcoscenico internazionale dopo anni di esperienza organizzativa maturata in campo nazionale. Il circuito abruzzese, lungo 4,1 chilometri, si sviluppa per oltre metà in un’area boschiva a soli 500 metri dal lungomare di Pineto. Nonostante la vicinanza del mare, il tracciato si presenta molto impegnativo, con salite brevi ma intense e discese tecniche, che determinano un dislivello di 175 metri per giro.

Dalla strada alla Mountain Bike Marathon, l’Abruzzo è storicamente terra di grande ciclismo. Con la Aprutium Race nasce un progetto, patrocinato dalla Regione Abruzzo, volto a sensibilizzare i giovani alla pratica del Cross Country Olimpico, con l’obiettivo di aumentare il numero di praticanti e migliorarne il livello, come sottolineato dal Presidente della ASD Cerrano Outdoor, Andrea Cesarini:

“In Abruzzo la Mountain Bike è molto sentita, principalmente per quanto concerne l’attività Marathon. La nostra idea è quella di investire sul Cross Country in quanto disciplina Olimpica. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un evento internazionale entrando a far parte di Internazionali d’Italia Series, uno dei circuiti di Cross Country più importanti d’Europa”.

PROGRAMMA

Aprutium Race si articolerà su una giornata di gara: al mattino sono in programma le gare delle categorie Esordienti e Allievi, mentre al pomeriggio seguiranno le competizioni riservate a Juniores e Open (Elite e U23). L’evento “clou”, la gara Open Maschile, che vedrà ai nastri di partenza atleti del calibro di Marco Aurelio Fontana e Stephane Tempier (Team Bianchi Countervail), verrà trasmessa in diretta streaming integrale sui canali ufficiali di Internazionali d’Italia Series, con highlights delle prove Open Donne, Juniores Uomini e Donne.

“Il nostro obiettivo è quello di organizzare un evento di alto livello tecnico e i primi segnali sono molto positivi – spiega Cesarini – Anni fa abbiamo intrapreso un percorso di crescita che ci sta regalando soddisfazioni, grazie al supporto della Regione Abruzzo e del Comune di Pineto, oltre che di partner appassionati come l’Associazione degli albergatori di Pineto e l’Associazione dei balneatori di Pineto. Adesso, grazie ai campioni e alla visibilità offertaci da Internazionali d’Italia Series, puntiamo al definitivo salto di qualità”.