“Christmas Village” a Giulianova nei weekend durante il periodo di Natale

GIULIANOVA – Rimarrà aperto fino all’ 8 Gennaio, il “Christmas Village”, il “villaggio” natalizio pensato per divertire i bambini e le famiglie, e che si animerà a partire da sabato prossimo, 11 Dicembre. Tutti i fine settimana, in alternanza in piazza Fosse Ardeatine e in centro storico, un Babbo Natale accoglierà i più piccoli proponendo loro giochi e iniziative a tema.

“Un’altra serie di eventi- commenta l’assessore Marco Di Carlo– arriva ad arricchire il programma natalizio. Si tratta di un’iniziativa caratterizzante che va nella direzione di cui abbiamo già parlato, quella ovvero che mira a creare un clima di amicizia e gioiosità”. Soddisfatto anche il Sindaco Jwan Costantini. ” Finalmente – sottolinea – le nostre piazze, diventano scenari capaci di suscitare suggestioni, specie in questi giorni di festa. La piazza, come ho già avuto modo di dire, deve tornare ad essere luogo di incontro, per le famiglie, gli anziani, i giovani, spazio di condivisione e serenità”.