Toscanagarden N8lini Lucca – Pallavolo Teatina 3-0: sintesi e tabellino

Le neroverdi se la giocano punto a punto per tre set, ma tornano da Capannori a mani vuote (30-28, 25-21, 25-22)

CHIETI– Nuova sconfitta per la Pallavolo Teatina, che però, in questa occasione, non ha avuto crolli o blackout, giocandosela in ogni set fino all’ultimo. Grande rammarico soprattutto per il primo set, perso ai vantaggi (30-28) e su cui hanno pesato non poco alcune chiamate arbitrali che sono andate contro la squadra abruzzese. Dopo un avvio difficile, le neroverdi hanno dato battaglia anche nel secondo set, mancando per poco la rimonta (25-21), mentre nella terza frazione hanno condotto a lungo, salvo poi subire nel finale il colpo di reni delle padrone di casa (25-22). Ancora senza le infortunate Corradetti e Ricci, la Teatina si affida principalmente ai colpi di Martina Gorgoni (14 punti alla fine) e alla consueta, solida prestazione di Chiara Biesso (13 punti, con il 65% in attacco). Tra le toscane padrone di casa, 14 punti a testa per Salvestrini, Tesanovic e Bresciani, 13 per Bianciardi, 11 per Catani.

«Finalmente una partita intera con l’atteggiamento giusto, dal primo all’ultimo minuto – questo il commento di Cristian Piazzese –. Purtroppo, sul tabellino ci mancano ancora punti importanti, bisogna aver pazienza, continuare a lavorare e recuperare tutte le giocatrici».

Il tabellino del match

Toscanagarden N8lini Lucca: Romani n.e., Lunardi 9, Mazzoni (L) n.e., Salvestrini 14, Coselli n.e., Canovai n.e., Varani n.e., Bianciardi 13, Tesanovic 14, Bresciani (C) 14, Catani 11, Sciabordi n.e., Batellino (L). Allenatore: Stefano Capponi.

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli 2, D’Amico, Carrisi 3, Filacchioni 6, Courroux, Biesso 13, Stafoggia 7, Corradetti n.e., Gorgoni 14, Ricci n.e.. Allenatore: Cristian Piazzese.