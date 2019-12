Chieti Scalo: allo Stammtisch Tavern si gioca a Il Cervellone

Settimana dopo settimana sempre più appassionati riempiono il locale per partecipare al gioco a quiz più amato d’Italia

CHIETI– Appena partito è già un grandissimo successo di pubblico: “Il Cervellone”, a cura di Valentino Aquilano, allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo tutti i giovedì e tutte le domeniche, sta conquistando settimana dopo settimana sempre più appassionati che stanno riempiendo il noto locale per partecipare al gioco a quiz più amato di tutta Italia.

Ideato e prodotto da “Planet Multimedia”, “Il Cervellone” è stato pensato per il mondo dell’intrattenimento in genere: abilità, astuzia, ingegno e intuizione le capacità che portano le squadre concorrenti a vincere confrontandosi in una sfida avvincente che fa rivivere quelle dei più famosi quiz televisivi direttamente nei locali. Attraverso l’utilizzo di moderne pulsantiere elettroniche senza fili, i componenti delle squadre che partecipano al gioco/evento interagiscono direttamente con l’avanzatissimo sistema elettronico, diventando i protagonisti principali della serata.

A Chieti Scalo, come detto, è lo Stammtisch Tavern per due giorni a settimana ad essere diventato il luogo di riferimento per i tanti appassionati del “Cervellone”.

Tutto nasce dall’incontro tra Marco De Rosa, gestore dello Stammtisch Tavern, e Valentino Aquilano, poliedrico artista molto apprezzato dal pubblico anche perché leader di alcune fra le più importanti Tribute Band della nostra regione, fra le quali quella dedicata a Lucio Dalla. Una volta al mese Valentino e Marco danno vita invece a “Cervelloni a tema”, eventi cioè particolari e diversi dagli altri (ricordiamo quelli che si sono già svolti dedicati a Harry Potter e Game of Thrones fra gli altri).

Tutti i giovedì e le domeniche. Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)