Chieti, zona bianca: cadono tutte le restrizioni

Sindaco e Pantalone: “Chieti ha bisogno di risollevarsi. Faremo i controlli e inviteremo al buon senso gli esercenti e frequentatori”

CHIETI – Non ci saranno ulteriori misure restrittive nel territorio del Comune di Chieti con l’ingresso dell’Abruzzo in zona bianca a partire da domani, lunedì 7 giugno. Controlli e appello al buon senso di categoria commerciale e cittadinanza, è quanto annunciano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone.

“Da domani l’Abruzzo sarà ufficialmente in zona bianca – così il sindaco e l’assessore – contrariamente a quanto capita in altre realtà cittadine e confortati dai dati sui contagi nella nostra città, abbiamo deciso di non emettere ordinanze e dunque non procrastinare le restrizioni degli orari di apertura dei locali e di rientro, questo al fine di attivare un reale periodo di ripresa economica e sociale nella nostra città. Non sarà, però, un “liberi tutti”, perché le regole sul distanziamento e sul contingentamento delle presenze nei locali restano vigenti e sarà nostra premura fare controlli per garantire il rispetto di quanto stabilito dal Governo per arrestare la pandemia. Siamo però consapevoli del momento difficile che soprattutto le attività economiche stanno vivendo, la nostra realtà è poi molto diversa da quella di altre città vicine e in questo momento ha bisogno di essere supportata e accompagnata verso una reale riattivazione della propria vitalità, con tutte le accortezze e attenzioni, però, che la ripresa da una pandemia che si lascia dietro perdite e difficoltà, anche a Chieti, comporta.

Abbiamo deciso di dare fiducia all’esigenza di rinascita espressa della città, chiaramente richiamando gli esercizi a un’attenzione massima alle regole e a un monitoraggio continuo della situazione e assicurando la nostra presenza nei luoghi dove maggiormente si concentrano i locali e la presenza di pubblico. Un passo per volta, dobbiamo tornare a respirare una vita il più possibile vicina alla normalità, per farlo dobbiamo essere responsabili tutti, per questo inauguriamo la zona bianca con un concreto atto di fiducia che, con la collaborazione di tutti, auspichiamo davvero di poter mantenere andando incontro alla stagione estiva”.