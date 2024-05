Chieti, si del Consiglio Comunale al nuovo regolamento sul plurinegozio

L’idea é nata per dare un’occasione in più alle giovani generazioni di commercianti che fanno fatica ad avviare una nuova attività

CHIETI – Via libera all’unanimità anche dal Consiglio comunale al nuovo regolamento sul plurinegozio, proposto dalla presidente della Commissione Commercio Barbara Di Roberto e recepito dall’Amministrazione per promuovere il commercio cittadino di prossimità e venire incontro alle difficoltà della categoria. Nel pomeriggio il voto del documento in Consiglio, ora si lavorerà per attuarlo il prima possibile.

“Una volta registrato il via libera dell’Assise comunale, nei prossimi giorni faremo un incontro con le associazioni di categoria e i rappresentanti dei proprietari immobiliari di locali da affittare, perché si pongano le basi per concretizzare quanto prima questa misura – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone e la presidente della Commissione Barbara Di Roberto – L’idea del plurinegozio è nata per dare un’occasione in più soprattutto alle giovani generazioni di commercianti che fanno fatica ad avviare una nuova attività, a causa dei pesanti costi correlati. Si tratta di una formula prevista dal nostro piano commercio e dal piano commerciale regionale e che realizza quanto disposto dal nostro programma di mandato. Ringraziamo i consiglieri tutti per aver confermato il proprio sostegno alla delibera e ora porteremo questo risultato al confronto che ci aspetta con il comparto, perché si possano mettere a regime i tanti locali commerciali vuoti e sfitti presenti in città, agevolando così anche l’incontro con la domanda di spazi da parte degli imprenditori.

La formula nasce per favorire il commercio di vicinato, dando concretezza al centro commerciale naturale come strumento di rilancio del comparto. Lo strumento ha poi il vantaggio di rendere possibile anche una semplificazione amministrativa, perché nasce anche per snellire i procedimenti al fine di rendere più facili e accessibili anche gli adempimenti di competenza degli uffici comunali che ne saranno attuatori e che ringraziamo per il lavoro fatto fino a oggi. Tecnicamente la possibilità diventerà attuabile per spazi non superiori a 250 mq che potranno ospitare categorie merceologiche diverse e riguarderà le attività medio-piccole, ma l’applicazione dà spazio a un sostegno tangibile al settore commerciale offrendo nuovi strumenti sia per rinnovarsi e sia per affrontare la crisi in modo sostenibile. Per Chieti è una novità importante, perché sostiene e consolida una vera e propria rete di vicinato commerciale, in cui ogni realtà si rafforza a vicenda, dando all’utenza servizi innovativi, ma soprattutto, destinati a durare”.