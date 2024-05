Corso BLSD gratuito rivolto ai volontari a Chieti Scalo

Il corso, organizzato dalla Protezione Civile Valtrigno di Chieti ed Erga omnes, si terrà presso l’ex centro sociale San Martino

CHIETI – La Protezione Civile Valtrigno di Chieti ed Erga Omnes hanno organizzato, presso l’ex centro sociale San Martino a Chieti Scalo, un corso gratuito di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) rivolto ai propri volontari.

La formazione prevalentemente pratica, con nozioni di teoria, è stata condotta da professionisti del settore, due infermieri del 118, Christian e Luciano, che hanno garantito un apprendimento di alta qualità ai discenti sulle procedure di soccorso all’adulto, al bambino e al lattante.

“Tra gli obiettivi del corso – dichiarano congiuntamente Marco Rosati e Pasquale Elia, rispettivamente referenti della Valtrigno Chieti e di Erga Omnes – ci sono sicuramente il potenziare le competenze dei volontari nel valore della cittadinanza attiva e rafforzare la sinergia tra le due associazioni, oltre a offrire una formazione utile alla sicurezza e alla salute della comunità, preparando così i volontari a sapersi muovere correttamente non solo nella struttura di San Martino, ormai considerata sul territorio un punto di riferimento per l’ambito psicologico e socio-sanitario, ma anche in ogni momento della propria vita, pronti ad agire qualora si dovesse presentare un’emergenza”.