Chieti, riunone operativa eventi estate 2021: ecco come é andata

De Cesare: “La priorità è quella di organizzare tanti eventi di qualità su tutto il territorio cittadino, coinvolgendo le realtà locali”

CHIETI – Si è svolta ieri in Comune una riunione operativa per porre le basi della programmazione artistica per l’estate teatina, presenti il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare, la dirigente del settore Paola De Rossi con la funzionaria e l’addetta Angela Falcone e Carla Assetta, il direttore artistico del Marrucino Ettore Pellegrino, i Maestri Giuliano Mazzoccante e Michele Di Toro, l’organizzatore di eventi Emanuele La Plebe e il consigliere Valerio Giannini.

“Abbiamo incardinato le basi della programmazione, facendo il punto sul metodo e fissando anche l’offerta con cui animeremo la città nei mesi estivi – riferisce il vicesindaco Paolo De Cesare – Priorità è portare eventi anche nelle periferie, coinvolgendo associazioni, artisti locali, creativi del settore, perché vogliamo condividere scelte e attività con chi ha competenze e talento da offrire. Sarà un cartellone di musica di vari generi, jazz, rock, lirica, classica, melodica, ma anche di appuntamenti con la prosa, con la poesia, con il teatro e con incontri letterari e reading che prenderanno vita in vari luoghi della città fino a settembre. Tutto questo andrà di pari passo alla fruibilità dei luoghi culturali di Chieti, stiamo infatti definendo una convenzione per la gestione dell’arena della Civitella e confidiamo in una imminente ripresa dell’attività anche dei nostri musei nazionali. Si tratta di un anno particolare, non solo perché è quello della ripartenza dopo la paralisi portata dalla pandemia, ma anche per le condizioni economiche dell’Ente, cosa che ci porta a disegnare un cartellone di qualità con scelte possibili e grandi sinergie con le istituzioni culturali del territorio, perché Chieti possa prepararsi a fare un salto di qualità, puntando sulla cultura e sul turismo, come valore aggiunto e motore di nuovi modelli di sviluppo”.