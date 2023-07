Chieti, ripristino manto stradale in via Porta Monacisca e Principessa di Piemonte

Sindaco e assessore Rispoli: “Si interviene dopo anni sul tratto davanti alla Chiesa Mater Domini, per rendere più sicuro e vivibile il transito”

CHIETI – Al via lavori di messa in sicurezza e rifacimento di una porzione di manto stradale davanti alla chiesa di Mater Domini, gli interventi si svolgeranno lunedì 17 luglio per andare avanti fino al 19.

“Si tratta di lavori che rispondono a due esigenze, mettere in sicurezza un tratto di carreggiata che da anni, a causa della pavimentazione sconnessa davanti alla chiesa Mater Domini è precaria per veicoli a due e quattro ruote e anche per i pedoni – annunciano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Ma si tratta di un intervento che pone fine anche a un altro disagio, il rumore che il passaggio dei mezzi provoca a causa delle precarie condizioni della pavimentazione stradale. Un problema rilevato durante i sopralluoghi nella città, ma anche grazie a tante segnalazioni della cittadinanza e su cui siamo riusciti finalmente a intervenire. I lavori richiederanno la chiusura della strada, il tratto è infatti in una posizione particolare e per intervenire a regola d’arte, sarà necessario interdire il traffico, accadrà dal 17 luglio, cercheremo di stringere i tempi del piccolo cantiere, perché ci preme restituire una strada non solo sicura e silenziosa, ma anche decorosa, per questo confidiamo nella comprensione non solo dei residenti della zona, ma anche dei cittadini che ogni giorno transitano sulle arterie interessate, nel cuore del centro storico”.

Ecco cosa prevede l’ordinanza per la mobilità

1) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione e divieto di transito, dalle ore 7,00 del giorno 17 luglio alle ore 18,00 del giorno 19 luglio 2023: in via Porta Monacisca; in via Principessa di Piemonte, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Porta Monacisca fino al lato opposto al civico n. 91; in via Mater Domini, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Armellini e ‘intersezione con Via Principessa di Piemonte;

2) l’istituzione delle seguenti deviazioni, durante il periodo di chiusura al traffico di cui al punto 2: l’obbligo di svolta a sinistra verso via Armellini, per i veicoli provenienti da via Mater Domini; l’obbligo di procedere diritto su entrambe le direttrici di marcia presso l’intersezione tra viale Amendola e via Porta Monacisca.