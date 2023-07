Linea Avezzano-Roccasecca: interventi di manutenzione e potenziamento

Al via lavori per 21,3 milioni di euro, sono previste delle modifiche alla circolazione ferroviaria dal 14 luglio al 27 agosto

AVEZZANO – Al via interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Avezzano – Roccasecca a cura di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS). Le attività, che inizieranno venerdì 14 luglio e si concluderanno domenica 27 agosto 2023, comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Avezzano e Roccasecca.

I lavori – di un valore pari a 21,3 milioni euro – consistono in interventi di manutenzione e ispezioni a ponti, viadotti e gallerie. Parallelamente saranno avviate le attività propedeutiche all’attrezzaggio della linea con il sistema ERTMS (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, lo stesso adottato sulle linee alta velocità, in coerenza con l’obiettivo di RFI di installare la tecnologia su tutti i 16.800 chilometri di rete entro il 2036.

I lavori, che vedranno all’opera circa 115 persone di RFI e delle imprese appaltatrici, comporteranno modifiche alla circolazione dei treni e il servizio sarà garantito tramite autobus.

I canali di vendita dell’Impresa ferroviaria sono aggiornati.