Chieti, ripartono i corsi da bagnino di salvataggio e subacquei

Aperte le iscrizioni per i corsi di Progetto Mare e Società Nazionale Salvamento, che si terranno nel rispetto delle norme anti-Covid

PESCARA – Progetto Mare e Società Nazionale Salvamento aprono le iscrizioni ai corsi da bagnino di salvataggio e corsi subacquei

CORSI BAGNINO

Formazione e sicurezza: un’importante opportunità per gli operatori della costa e non solo. La S.N.S. (Società Nazionale Salvamento), infatti, apre le iscrizioni al corso da bagnino di salvataggio

Il brevetto conseguito, sarà valido per lavorare in tutte le acque, visto che abiliterà all’esercizio della professione di bagnino presso stabilimenti balneari, piscine, parchi acquatici, mare, fiumi e laghi.

Possono partecipare ambosessi da 16 a 55 anni di età.

CORSI SUBACQUEI

Didattica PADI, la più famosa e conosciuta a livello mondiale. Sara’ fornito materiale didattico e attrezzatura tecnica ( ad uso esclusivamente personale) per lo svolgimento della parte pratica. Il brevetto internazionale conseguito, permetterà di immergersi in tutte le localita’ del mondo. Possono partecipare ambosessi dai 10 anni di età.

Le lezioni si terranno nell’assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I corsi saranno tenuti dall’istruttore Giancarlo Di Salvatore.

I brevetti sono riconosciuti per i punteggi nei concorsi militari e come crediti formativi scolastici. Per informazioni e contatti: info@progettomare.it , n. 3393921211