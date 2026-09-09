Abruzzo Film Commission lancia “Product Placement” per promuovere imprese e territorio

L’AQUILA – Promuovere l’Abruzzo, le sue eccellenze e il tessuto produttivo regionale attraverso il cinema e l’audiovisivo, creando nuove sinergie tra istituzioni, imprese e operatori del settore. È l’obiettivo di “Product Placement”, il progetto della Fondazione Abruzzo Film Commission presentato questa mattina nella Sala Celestino V di Palazzo Silone, a L’Aquila.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente della Fondazione Piercesare Stagni, il direttore generale Alessandro Voglino, i consiglieri Peppe Millanta e Fabrizia Aquilio, il direttore della Gaumont distribuzione Marco Rosi e Gerardo Caronna, titolare della location del film L’Aura di Marco Bocci.

Il progetto punta a utilizzare le produzioni audiovisive come strumento di promozione territoriale, valorizzando paesaggi, identità, produzioni e realtà imprenditoriali. Il cinema diventa così un veicolo capace di far conoscere l’Abruzzo anche oltre i confini regionali e nazionali.

Durante la riunione sono state analizzate le modalità di sviluppo dell’iniziativa e le opportunità di collaborazione tra Film Commission, istituzioni, sistema produttivo e operatori dell’audiovisivo.

«La Film Commission sta già producendo risultati importanti – ha dichiarato Marsilio –. Nei prossimi giorni contiamo di chiudere le graduatorie del primo bando e, intanto, numerose produzioni nazionali e internazionali hanno scelto l’Abruzzo anche senza contributi già erogati».

Marsilio ha ringraziato le associazioni presenti, sottolineando come la partecipazione confermi l’interesse verso uno strumento ormai concreto: «Le produzioni che hanno scelto il territorio dimostrano le potenzialità dell’Abruzzo. Vogliamo mettere in contatto diretto imprese e organizzazioni imprenditoriali con il mondo del cinema, favorendo anche il product placement. Film, fiction e serie rappresentano una vetrina di qualità per far conoscere prodotti ed eccellenze regionali».

«Abbiamo creato un mercato che prima non esisteva – ha aggiunto –. Quando una produzione ambienta la propria storia in Abruzzo, diventa naturale inserire elementi caratteristici del territorio e delle nostre produzioni».

«L’obiettivo – ha concluso – è fare del cinema non solo uno strumento di promozione, ma anche un’occasione concreta di crescita e valorizzazione per imprese, prodotti e attività abruzzesi».

Il confronto ha definito passaggi, modalità operative e tempi di attuazione, con l’obiettivo di rendere il product placement uno strumento realmente utilizzabile per rafforzare il legame tra promozione dell’Abruzzo, imprese regionali e sviluppo della filiera audiovisiva.