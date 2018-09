Chieti, “Resto al Sud”: domani riparte il roadshow Anci-Invitalia

Il programma “Resto al Sud” offre sostegno e nuove opportunità per giovani imprenditori.Previsti incontri con gli esperti di Invitalia

CHIETI – Domani, mercoledì 12 settembre, alle ore 10.00, riparte da Chieti il roadshow di Invitalia (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d’Impresa) e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la presentazione di “Resto al Sud”, il nuovo strumento per giovani aspiranti imprenditori del Mezzogiorno gestito da Invitalia con una dotazione finanziaria di 1 miliardo e 250 milioni di euro.

Nella Sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, in piazza G.B.Vico, si susseguiranno gli interventi del Sindaco di Chieti e Vice Presidente Nazionale ANCI, Umberto Di Primio, del Presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, Mauro Angelucci, e del Presidente ABI Abruzzo, Gianluca Jacobini. Le conclusioni saranno affidate a Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia.

Al termine dell’incontro sono previsti incontri tra singoli imprenditori interessati al progetto ed esperti Invitalia.

Il programma “Resto al Sud” offre sostegno ai giovani under 36 per avviare attività di produzione di beni e servizi sul territorio delle 8 regioni del Sud.