Chieti, parcheggi a pagamento: installati nuovo parcometri

Dal 2 luglio sono entrati in funzioni nuovi dispositivi. Informazioni su tariffa ordinaria, orari e altre indicazioni utili

CHIETI – Da martedì 2 luglio, sono entrati in funzione i nuovi parcometri finalizzati alla fruizione della sosta veicolare in città, installati dalla Società Teateservizi, gestore dei parcheggi coperti e a raso e della scala mobile. Ll’Assessore al Traffico e alla Viabilità del Comune di Chieti, Mario Colantonio ha evidenziato come questi dispositivi sono stati posizionati in tutte le zone cittadine disciplinate dalla sosta a pagamento e saranno ulteriormente efficientati per la loro massima funzionalità nei prossimi giorni.

Inoltre fino a sabato 6 luglio gli ausiliari del traffico saranno a disposizione degli utenti per qualsiasi informazione o indicazione relativa al servizio mentre da lunedì 8 luglio, da parte degli addetti alla vigilanza, scatterà la tolleranza zero verso i trasgressori che saranno multati con le relative sanzioni previste dagli articoli 7 e 157 comma 8 del Codice della Strada.

TARIFFA ORARIA E VALIDITÁ

La tariffa oraria per la sosta a pagamento è di € 0,80 valida dal lunedì al sabato nei seguenti orari: 8.00/13.00 e 15.00/20.00. Domenica e festivi esclusi. La frazione minima di sosta è di 39 minuti per un importo pari a € 0,50.