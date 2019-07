Abbonamenti Roseto Sharks 2019-2020: prezzi e informazioni

Previsti diversi vantaggi per gli abbonati come sconti su partite. I prezzi dei vari settori e altre informazioni su come abbonarsi e dove

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Al via la campagna abbonamenti Roseto Sharks per la stagione sportiva 2019-2020. Dal titolo “Noi siamo ancora qua” prevede una serie di vantaggi per gli abbonati. Partiamo da qui la nostra descrizione. A seguire i prezzi per settore e altre informazioni utili. Sconti sull’abbonamento annuale LNP TV PASS per assistere in diretta agli incontri di tutte le squadre che partecipano al Campionato di Serie A2. Si risparmia fino al 45% sul costo base annuale di € 67,95 della CARD nello specifico:

€ 30 per gli abbonati della FASE 1 (05/07 – 31/07)

€ 40 per gli abbonati della FASE 2 (01/08 – 31/08)

€ 50 per gli abbonati della FASE 3 (01/09 – 30/09)

Nella stagione sportiva 19/20 tutti gli abbonati avranno diritto ai posti delle tribune est e ovest del PalaMAggetti per assistere gratuitamente a tutti gli incontri della Polisportiva Amicacci nel Campionato di Serie A della FIPIC e nella Coppa dei Campioni. Sono previsti sconti fino al 40% sul costo totale dei biglietti delle 16 gare casalinghe e fino al 31 luglio c’è il diritto di prelazione tribune numerate. Per le famiglie c’è una promozione che prevede coppia con 2 figli di età superiore a 14 anni paga solo tre abbonamenti (solo curve e gradinate). Previsto 15% di scontro sempre nei locali della catena Old Wild West (valido tutti i giorni, a pranzo e a cena).

PREZZI ABBONAMENTI

Fase1 dal 5/7 al 31/7; Fase 2 dall’1/8 al 31/8, Fase 3 dall’1/9 al 30/09

Tribuna ovest numerata VIP FASE1 300 € FASE2 330 € FASE3 350 € costo biglietto 20 €

Tribuna est numerata GOLD FASE1 200 € FASE2 220 € FASE3 240 € costo biglietto 20 €

Curve e gradinate FASE1 150 € FASE2 165 € FASE3 180 € costo biglietto 15 €

Ridotto (over 65, ragazzi 14-19, militari in servizio, universitari) FASE1 120 € FASE2 130 € FASE3 140 € costo biglietto 10 €

Ridotto bambini under 14 FASE1 15 € FASE2 15 € FASE3 15 € costo biglietto 5 €

Ridotto tesserati Roseto Sharks (Academy, Virtus Roseto, Fides Roseto) FASE1 30 € FASE2. 30 € FASE3 30 € costo biglietto 5 €



INFORMAZIONI E MODALITÁ

L’abbonamento dà diritto ad assistere alle 16 gare di Regular Season Serie A2 – Old Wild West. Nell’abbonamento non sono incluse eventuali gare di Play Off e Play Out. Possono beneficiare di abbonamenti ridotti gli over 65, i ragazzi tra i 14 e i 19 anni, universitari, militari in servizio e gli Under 14. Per beneficiare della riduzione bisogna esibire il documento d’identità. Gli abbonamenti ridotti sono validi SOLO per CURVE E GRADINATE. Nella stagione sportiva 2019/2020 è previsto il BIGLIETTO RIDOTTO del costo di € 5 solo per gli Under 14. Gli abbonati della passata stagione 2018/2019 che sottoscriveranno il nuovo abbonamento entro il prossimo 31 Luglio potranno esercitare il diritto di prelazione che permetterà di confermare il proprio posto nelle tribune numerate. La società si riserva la possibilità di svolgere una Giornata Biancazzurra in cui gli abbonamenti non avranno validità. All’atto dell’acquisto dell’abbonamento sarà consegnata la ricevuta del pagamento che dovrà essere conservata per ricevere la tessera abbonamento prima dell’inizio del campionato, oltre la ricevuta per l’eventuale acquisto della card LNP TV PASS. Ad ogni abbonato sarà richiesta la compilazione di un documento con tutte le informazioni per la garanzia della privacy.

DOVE ACQUISTARE

É possibile acquistare tutte le tipologie di abbonamento presso il PalaMaggetti, in Piazza Olimpia – Roseto degli Abruzzi a partire dal 5 Luglio nei giorni di Martedì e di Venerdì, dalle ore 18 alle ore 20. Per beneficiare della riduzione prevista per gli abbonamenti bisogna esibire il documento d’identità e consegnare la fototessera. Gli studenti universitari per beneficiare delle riduzioni dovranno presentare idonea documentazione che attesti l’iscrizione ai corsi universitari o ai test di ammissione per accedere alla facoltà.

Per ulteriori informazioni:

Email: rosetosharks@gmail.com

Responsabile Biglietteria Felice Di Marco

Tel. 366 1924051