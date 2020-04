Chieti, sanzione da 400 euro per parrucchiere di Chieti

Il parrucchiere é stato sorpreso all’interno del proprio locale mentre tagliava i capelli ad un cliente noncurante dei divieti

CHIETI – La Polizia Municipale di Chieti ha sorpreso un parrucchiere a svolgere attività nel suo negozio. Gli agenti, intervenuti su segnalazione, hanno sorpreso il titolare della licenza ed un cliente.

Entrambi sono stati multati di 400 euro ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.L. n. 19 del 25/3/2020, in quanto inosservanti agli obblighi imposti per il contenimento del contagio da COVID 19.

Al titolare è stata applicata, inoltre, la sanzione accessoria provvisoria della chiusura dell’attività per 5 giorni.