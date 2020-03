CHIETI – È morta nell’ospedale di Chieti una donna di 63 anni risultata positiva al Covid-19 dopo che le avevano effettuato un tampone di controllo. Fino a tre giorni fa la donna, medico residente in Molise come il marito, era ricoverata al ‘San Pio’ di Vasto per una patologia tumorale nel reparto di Medicina.

