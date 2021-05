Chieti, Largo Moricorvo e Cremonesi: aggiudicati i lavori di riqualificazione

Il sindaco e l’assessore Rispoli: “L’intervento restituirà decoro e fruibilità a un itinerario storico della città”

CHIETI – Sono stati aggiudicati alla ditta Edil Simoncini di Gallicano i lavori di riqualificazione della risalita Largo Moricorvo e Largo Cremonesi. Si tratta di un intervento da 239.000 euro dei 6 milioni previsti dai fondi POR FESR 2014/2020 Asse VII “Sviluppo urbano sostenibile”, aggiudicato a 150.390,46 euro e teso a valorizzazione e migliorare la fruibilità dell’area che va dal parcheggio multipiano di via Papa Giovanni XXIII, a Piazza Umberto I, attraverso altre due piazze del centro storico. I lavori dureranno 120 giorni a partire dalla data di consegna che avverrà in giugno.

“Si tratta dell’avvio di lavori che abbiamo ereditato, ma che sono stati fermi per anni, in attesa che tutte le procedure fossero compiute – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Appena insediati abbiamo fatto il punto su tutti i progetti che potevano essere appaltati e abbiamo spinto la struttura comunale a procedere, anche perché si tratta di interventi con coperture finanziarie certe e pronte. Gli interventi riqualificheranno una porzione di centro storico che fa da collegamento con il parcheggio Papa Giovanni XXIII, di cui stiamo promuovendo il massimo utilizzo possibile, al fine di dare una risposta concreta e immediata all’esigenza di parcheggi sentita dalla città. Si tratta di lavori che renderanno non solo più accessibile e sicuro il percorso pedonale fino a Piazza Umberto I, ma restituiranno decoro e bellezza a un itinerario storico che passa nel cuore della città e che è strategico, perché in cinque minuti, lasciando l’auto nella struttura di via Papa Giovanni, si arriva facilmente agli uffici e al centro.

Il progetto prevede la sistemazione e la messa in posa della pavimentazione in porfido, sarà inoltre potenziata l’illuminazione sia lungo le strade, sia a ridosso del parcheggio multipiano, passerella di collegamento inclusa, sarà, infine realizzata una nuova scala di collegamento da via Papa Giovanni XXIII-via Armellini al centro storico e riqualificate le scale di Salita Teatro San Ferdinando”.