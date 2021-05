Montesilvano, tre open day del vaccino Astrazeneca: ecco quando

Cilli: “La campagna consentirà di anticipare la somministrazione per le persone over 60 e di vaccinare in una settimana molte più cittadini grazie alle dosi messe a disposizione dalla Asl di Pescara”

MONTESILVNAO – La città di Montesilvano vivrà lunedì 10, mercoledì 12 e venerdì 14 maggio tre “open day” dedicati alla somministrazione del vaccino Astrazeneca per le persone dai 60 agli 80 anni. A partire da domani sarà possibile effettuare la prenotazione sul link del Comune di Montesilvano https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/vaccini/.

L’iniziativa, voluta fortemente dall’amministrazione comunale di Montesilvano e concertata con la Asl, oltre che snellire le liste di attesa accelerando l’importante campagna portata avanti presso il Pala Dean Martin, rappresenta un ulteriore tassello del percorso di vaccinazione volto a immunizzare entro l’estate tutta la popolazione.

“Grazie alla campagna di vaccinazione, che procede in maniera spedita al Pala Dean Martin, il numero delle persone positive in città è pari quasi a zero – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – Finora sono stati inoculati circa 18mila vaccini e la prossima settimana contiamo di superare le 20mila dosi. Montesilvano si candida tra le città più attive in Italia per la campagna di vaccinazione, dal 25 febbraio abbiamo iniziato con gli over 80 per poi diventare riferimento per il mondo scolastico della provincia di Pescara, fino a somministrare 1200 dosi giornaliere. Montesilvano è stata la prima a vaccinare il mondo della disabilità, grazie all’attenzione che la nostra amministrazione da sempre riserva a questa categoria. Siamo un esempio virtuoso in tutta Italia, grazie a un’impeccabile organizzazione, all’infaticabile lavoro svolto dal personale del Coc e alla piattaforma di prenotazione creata dal dirigente comunale Marco Scorrano e diventata punto di riferimento per la Asl e per i centri vaccinali limitrofi, primo tra tutti quello di Pescara. Molto apprezzate sono risultate poi le esibizioni musicali e teatrali che hanno accompagnato l’attesa post vaccino per le quali ringrazio i docenti della Scuola Civica di Musica e Teatro e tutti coloro che hanno prestato la loro voce e il loro talento musicale, portando alla ribalta nazionale la nostra città”.

“I medici della Asl – spiega l’assessore alla Protezione civile Paolo Cilli – , rispetto alle resistenze dei giorni scorsi sul tipo di vaccino Astrazeneca, ribadiscono la sicurezza e l’efficacia, con benefici che superano di gran lunga i rischi. La campagna consentirà di anticipare la somministrazione per le persone over 60 e di vaccinare in una settimana molte più cittadini grazie alle dosi messe a disposizione dalla Asl di Pescara. Un plauso al dirigente Marco Scorrano, a tutti i volontari di protezione civile, associazione nazionale carabinieri e croce rossa e ai dipendenti comunali del Coc che hanno lavorato quotidianamente alla campagna di vaccinazione di Montesilvano tra le più importanti della regione. Ogni giorno i cittadini si congratulano per la macchina organizzativa che siamo riusciti ad allestire dal 5 marzo e per la gentilezza e l’operosità di coloro che lavorano senza tregua al Pala Dean Martin”.

PRIME DOSI

CAREGIVER 518 DISABILE 104 art.3 comma3 260 FARMACISTI 30 FASCIA 60-69 12 FASCIA 70-79 1027 FORZE DELL’ORDINE 76 OPERATORE C.O.C. 11 PERSONA FRAGILE 2727 PERSONALE SCOLASTICO 5965 PROTEZIONE CIVILE 418 SOSTITUTO ASTRAZENECA 201 SOSTITUTO PFIZER 52 ULTRAOTTANTENNE 2549 VIGILI DEL FUOCO 148 13.834

SECONDE DOSI

CAREGIVER 46 DISABILE 104 art.3 comma3 227 FARMACISTI 8 PERSONA FRAGILE 876 PERSONALE SCOLASTICO 108 PROTEZIONE CIVILE 10 ULTRAOTTANTENNE 2536 VIGILI DEL FUOCO 7 3.578

TOTALE DOSI 17,812