Chieti, inaugurata “La Casa della Pallamano”: le parole di Malagò

A Chieti si è tenuta la cerimonia ufficiale di inaugurazione del Centro Tecnico; taglio del nastro con il Presidente del CONI Malagò

CHIETI – Venerdì scorso, 3 settembre, a Chieti, alla presenza del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, si è tenuta la cerimonia ufficiale di inaugurazione del Centro Tecnico che dal dicembre scorso è gestito dalla FIGH e che dal 29 agosto è sede della squadra federale “Campus Italia”.

In un campo da gioco completamente rivoluzionato, con oltre 60 ospiti in rappresentanza delle istuzioni politiche e sportive regionali e locali, oltre che dei principali stakeholder commerciali del territorio, la mattinata è iniziata con il taglio del nastro che ha idealmente aperto le porte della struttura, al centro, in questi mesi, dei primi e importanti lavori di ristrutturazione e restyling interno ed esterno.

Così il Presidente del CONI, Giovanni Malagò: “Questo impianto rappresenta un momento di crescita tecnica e organizzativa molto importante per il movimento della pallamano. Nessuna famiglia può vivere senza una casa: è l’atmosfera, sono i valori che vi si respirano all’interno, le abitudini, la quotidianità, tutti elementi propri anche del mondo dello sport. In questo progetto vedo la determinazione, la volontà della Federazione di provare ad arrivare a risultati che, chi conosce bene questo sport e il suo contesto internazionale sa di cosa parlo, richiedono grande impegno. Noi dirigenti dello sport abbiamo il dovere di sostenere queste iniziative, fermo restando che “La Casa della Pallamano” rappresenta il primo mattone nel processo di crescita della Federazione. Il secondo tassello è invece l’abbinare a questo la squadra federale U17, attraverso la quale la pallamano cercherà di andare sulla scia di quelli che sono grandi esempi anche di altri sport e Federazioni italiane e anche straniere”.

“Si tratta di un momento fondamentale nella vita della nostra Federazione”, ha detto il Presidente federale, Pasquale Loria. “Ringrazio il Presidente Malagò per la sua presenza qui, assieme alle istituzioni territoriali. Dopo 51 anni di attività, finalmente abbiamo un Centro Tecnico: una casa che stiamo cercando di far diventare bella, nuova, moderna, azzurra. Sono molto contento della partecipazione così numerosa e qualificata, ma sono anche sinceramente emozionato per questo evento che ci lega al territorio abruzzese e alla città di Chieti. Abbiamo iniziato un anno fa un lavoro in tempo di pandemia, quando il sentire comune era condizionato dalla paura e in cui noi invece abbiamo investito. Farlo in questi momento è segno di determinazione e di lungimiranza. Abbiamo trovato nel Comune di Chieti un grande interlocutore che ci ha permesso di iniziare a muovere i primi e importanti passi. Il Centro Tecnico è un punto di partenza, è la base per una Federazione olimpica che vuole ambire a crescere e ad essere competitiva. Con “La Casa della Pallamano” vogliamo essere parte di un sistema territoriale nel quale immettere valore, realizzare iniziative di sempre maggiore qualità che possano portare valore aggiunto da reinvestire. Alcuni lavori di miglioramento della struttura sono stati fatti, altri dovranno arrivare in futuro. Il sogno è quello di avere una struttura inserita all’interno del tessuto sociale della città, in un’area rivalutata, un parco sportivo a libera fruibilità dei cittadini ed improntato sull’attenzione all’ambiente. Per ottenere risultati, anche nelle iniziative e negli eventi, c’è bisogno di fare investimento: in pochi mesi, anche in un momento storico difficile, siamo riusciti a portare sul territorio risorse importanti e un indotto generato dalle stesse. Questo incontro, allora, è anche per rinsaldare le sinergie con una terra con la quale vogliamo procedere a braccetto anche in futuro”.

Il Presidente della Regione, Marco Marsilio: “Si tratta di un progetto in cui le istituzioni locali hanno creduto da subito. È evidente che le Federazioni, coordinate dal CONI, stiano facendo un grande lavoro e di questo ringrazio in primo luogo il Presidente Malagò. Questo modello de “La Casa della Pallamano” è l’esempio perfetto di questa opera. Grazie al Presidente federale Loria per la sua lungimiranza. L’aspetto ancora più importante è che non soltanto è stata creata la struttura, ma è stato affiancato il progetto del Campus Italia: prendere i migliori giovani da tutta Italia, portarli qui con l’obiettivo di colmare il divario con le nazioni più forti, è lodevole e, come ho detto, lungimirante rispetto al futuro di questo sport”.

Il Vice Sindaco del Comune di Chieti, Paolo De Cesare: “Grazie al lavoro che l’assessore allo Sport, Manuel Pantalone, ha portato avanti alacremente con la Federazione, oggi celebriamo il successo di questa inaugurazione, con FIGH, CONI, autorità civili, militari e religiose. Siamo particolarmente orgogliosi che per ospitare questo progetto sia stata scelta la citta’ di Chieti, ma è un giorno di festa per tutto l’Abruzzo”.

Nel corso del workshop “La Casa della Pallamano nel sistema territoriale: opportunità e risorse” sono inoltre intervenuti l’assessore regionale allo Sport, Guido Quintino Liris; l’AD di Master Group Sport, Giovanni Carnevali; il Presidente dell’Istituto Maior, Federica Chiavaroli; il Prorettore vicario dell’Università di Chieti – Pescara, Augusta Consorti; il Presidente dell’ADSU Chieti-Pescara, Isabella Gualtieri; il Presidente della Confcommercio di Chieti; Marisa Tiberio. Presenti inoltre anche gli sponsor e partner della FIGH.

Al termine dell’incontro sono scesi sul campo anche gli atleti del “Campus Italia”, al DT Riccardo Trillini e al tecnico Pasquale Maione. I ragazzi hanno donato ai vertici del CONI e della Regione, Malagò e Marsilio, una divisa da gioco – presentata in anteprima – della squadra federale che il prossimo 11 settembre sarà al via del campionato di Serie A2 maschile.

Supercoppa Day

Oggi, alle 18:30 e alle 20:15, in diretta televisiva su Sky Sport andranno in scena le gare che assegneranno la Supercoppa e apriranno la stagione 2021/22. Primo match al femminile con Jomi Salerno – Alì-Best Espresso Mestrino, seguito dalla sfida tra Conversano e Cassano Magnago.