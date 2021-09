Bolognano, Piazza Madonna del Monte: partiti i lavori

Il Sindaco Di Bartolomeo: “Cinquantamila euro per restyling dell’area e per destinazione ex scuola di Musellaro”

BOLOGNANO – “Al via i lavori di manutenzione straordinaria, in Piazza madonna del Monte, a Bolognano e nell’ex scuola della frazione Musellaro, per un costo complessivo di 50 mila euro”. Lo rende noto il sindaco, Guido Di Bartolomeo, che precisa come “come tale contributo economico sia di natura ministeriale e ottenuto per la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza di edifici pubblici e di patrimonio comunale, per l’anno 2020. Il progetto esecutivo, redatto dall’architetto Alessia Mattioni, è stato approvato dalla Giunta con la delibera 78 del 23 luglio scorso e prevede un restyling dell’intera area per renderla fruibile ad anziani e bambini ed anche a servizio dei parenti che vanno in visita ai loro cari ricoverati nella struttura riabilitativa ‘Paolo VI’ .

Finalmente la piazza sarà dotata di panchine, di verde pubblico attrezzato, oltre a vedere ripristinato il campo da bocce, in stato di abbandono da diversi anni. I lavori nell’ex istituto scolastico a Musellaro, invece, riguarderanno gli impianti oramai vetusti, per rendere la struttura, inutilizzata, nuovamente funzionale e con una nuova destinazione d’uso: diventerà, infatti, sede di attività di servizio civile”. La nota del sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.