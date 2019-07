Chieti d’Estate 2019, il programma degli eventi

Al via da domani 16 luglio il fitto cartellone tra cultura, musica classica e intrattenimento nella parte alta e bassa della città

CHIETI – “Un fitto cartellone estivo, coordinato dal Comune di Chieti con la preziosa organizzazione di esponenti del mondo culturale e partner privati, prenderà il via domani 16 luglio e si protrarrà fino al mese di settembre tra concerti di musica classica, reading letterari, cene-spettacolo, performance artistiche, spettacoli di magia e serate con famosi dj internazionali”. A presentare il Cartellone “Chieti d’Estate 2019” questa mattina il Sindaco Umberto Di Primio era affiancato dall’Assessore alle Manifestazioni Antonio Viola, dall’Assessore al Commercio Carla Di Biase e dai numerosi curatori del programma estivo: lo scrittore Andrea Magno responsabile della sezione “Autori in Piazza”, il dj e organizzatore di eventi musicali Arturo Capone, Francesco Ciofani curatore dell’iniziativa “Incontro in Corso”, Angelica Colaizzi della LSR Moda & Management. Assente per sopraggiunti impegni lavorativi il M° Giuliano Mazzoccante, responsabile della sezione “Chieti Classica” del Cartellone.

«La “Settimana Mozartiana”, che nelle ultime edizioni aveva assunto un carattere diverso rispetto alle prime edizioni e che con il passare degli anni aveva rappresentato un costo non più sostenibile per l’Ente, si trasforma diventando “Chieti Festival”, manifestazione di profilo culturale, con un progetto qualificato e un target “alto” rispetto ad eventi più commerciali presenti in regione – ad annunciarlo è il Sindaco Di Primio -. Curata dal M° Giuliano Mazzoccante, garantirà per nove giorni, dal 23 al 31 luglio, una offerta culturale importante e al contempo gratuita per i cittadini e i visitatori».

CHIETI CLASSICA

Il Festival è articolato in due attività fondamentali: 1) Masterclass con docenti di fama internazionale presso il Palazzo del Governo, il Convitto Nazionale “G. B. Vico” (Salotto delle Idee e Sala Manzini), il Museo d’Arte “C. Barbella”, il Museo Universitario di Scienze Biomediche, Palazzo de’ Mayo, Teatro Marrucino, Tempietti Romani; 2) Concerti serali all’aperto dal 25 al 31 luglio 2019. I migliori allievi del festival, provenienti da tutto il mondo, si confronteranno in pubblico suonando con alcuni dei più famosi musicisti del panorama artistico internazionale: la violinista Dora Schwarzberg (Austria) www.dora-schwarzberg.com, il violinista Pavel Berman (Russia-Svizzera) www.pavelberman.com, il violista Zvi Carmeli (Israele) http://zvicarmeli.com, il violoncellista Romain Garioud (Svizzera) http://romain-garioud.com, il cantante lirico Erkki Alste (Finlandia) www.opera-connection.com, il direttore d’orchestra Vilppu Kiljunen (Finlandia) www.vilppukiljunen.fi, il clarinettista Antonio Tinelli (Italia-Svizzera) www.antoniotinelli.com, la flautista Rita D’Arcangelo (Italia-Germania) www.ritadarcangelo.com, lo stesso pianista Giuliano Mazzoccante, il sassofonista Gaetano Di Bacco (Italia) www.gaetanodibacco.it, il pianista Ugo D’Orazio (Italia-Germania). In caso di pioggia i concerti si terranno presso il Museo “C. Barbella”.

«L’obiettivo primario della manifestazione – spiega il Sindaco– è quello di attirare l’attenzione sulla città di Chieti, sulle sue numerose chiese, i Musei, l’Università, i palazzi antichi di assoluto valore architettonico, il Teatro Marrucino. Circa 70 musicisti provenienti da tutta Italia e da ogni parte del mondo vivranno l’esperienza di scoperta della Città antica attraverso visite guidate organizzate specificatamente per loro ma aperte anche a tutti coloro che vorranno aderire alle varie iniziative che verranno proposte giornalmente. Ogni giorno, ad ogni ora, fino ai concerti serali, i partecipanti alle Masterclass saranno coinvolti nelle lezioni con docenti di chiara fama e coloro che lo vorranno (anche curiosi e turisti) potranno assistervi attraverso una registrazione ufficiale presso la segreteria di Artensemble ed il rilascio di un Pass (Guest). La formazione artistica e culturale dei partecipanti, così intesa come nel progetto Chieti Classica, costituisce una offerta di assoluto rilievo internazionale con musicisti presenti in festival consolidati europei, asiatici e americani».

«Il progetto – chiosa il M° Giuliano Mazzoccante – è quello di “portare il mondo” a Chieti e in Abruzzo, per “riportare Chieti e l’Abruzzo nel mondo” attraverso la memoria di qualcosa di unico e sensazionale che non lasci indifferente nessuno, soprattutto i turisti che avranno la fortuna di essere presenti nei giorni del Festival. Chieti Classica è un’intera città che RiSuona di armonia, bellezza, storia, arte, cultura, sapori, accoglienza, tutti aspetti di un’unica identità, quella del cittadino abruzzese, forte e gentile, sia in Italia che nel mondo».

PROGRAMMA CHIETI CLASSICA DAL 25 AL 31 LUGLIO

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

TERME ROMANE ore 21:15

CHIETI CLASSICA in… fantasie d’opera

I cantanti lirici del Festival con la partecipazione dei M.tri Antonio Tinelli (clarinetto) e Giuliano Mazzoccante (pianoforte)

PALAZZO DE’ MAYO ore 22:30

CHIETI CLASSICA in… romanticismo e oltre

Allievi delle classi di violino e clarinetto con la partecipazione dei maestri Antonio Tinelli (clarinetto) e Giuliano Mazzoccante (pianoforte).

VENERDÌ 26 LUGLIO

MUSEO UNIVERSITARIO

ore 18:30 musica work in progress

ore 21:15 CHIETI CLASSICA in… musica e immagini

Allievi delle classi di violino, violoncello e sassofono. Con la partecipazione dei M.tri Romain Garioud (violoncello) e Giuliano Mazzoccante (pianoforte)

SABATO 27 LUGLIO

MUSEO D’ARTE COSTANTINO BARBELLA ore 21:15

CHIETI CLASSICA in…virtuosismi d’arte

Allievi delle classi di violino, violoncello e sassofono.

DOMENICA 28 LUGLIO

TERME ROMANE, ore 21:15

CHIETI CLASSICA in… Clarinettissimo. Allievi della classe di clarinetto

PALAZZO DE’ MAYO, ore 22:30

CHIETI CLASSICA in… Le stelle della lirica. Allievi del workshop di canto lirico

LUNEDÌ 29 LUGLIO

PIAZZA G. B. VICO ore 21.15

CHIETI CLASSICA in… i talenti del festival

Allievi dei corsi musicali del Festival

MARTEDÌ 30 LUGLIO

PIAZZA G. B. VICO ore 21.15

CHIETI CLASSICA in… serata di gala con i Maestri del Festival

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

PALAZZO DEL GOVERNO* (P.zza Umberto I) ore 21.15

CHIETI CLASSICA in… concerto di chiusura del Festival

*Posti su prenotazione fino a esaurimento

AUTORI IN PIAZZA e SERATE MUSICALI

Il Cartellone “Chieti D’Estate 2019”, oltre alla sezione “Chieti Classica” proporrà anche la sezione “Autori in Piazza”, costola letteraria della Settimana Mozartiana, curata dallo scrittore Andrea Magno. Undici autrici si alterneranno con reading letterari e serate a tema dal 16 luglio al 20 luglio in piazzale Marconi dalle ore 21,00 alle ore 23.00. Ogni sera sarà dato spazio a due presentazioni e a seguire ci saranno concerti di band giovanili. Al Nuovo Albergo, invece, dal 16 al 28 luglio sarà allestita la mostra fotografica “[Re]Furtive – Parole Immagini Liquefazioni”. Donne fotografate da donne. La libertà delle immagini di: Monica Conserotti, Edda Leoncini, Laura Beghin, Beatrice Orsini, Maria Serra, Elisabetta Cartiere, Wanda De Faveri, Roberta Manzin, Erika Secondino, Nelita Specchiera. Parole di Andrea Magno.

Alla fine delle presentazioni, dal martedì al sabato si susseguiranno sul palco eventi musicali e sfilate di moda secondo il seguente programma:

16 luglio 2019 ore 23.00 – Concerto Freak Band

17 luglio 2019 ore 23.00 – dj set con Pietro Sablone e Piergiorgio Vannini

18 luglio 2019 ore 23.00 – Cover band “The Cure” con the Holy Hour

19 luglio 2019 ore 23.00 – dj set Marco Diba

20 luglio 2019 ore 23.00 – Moda sotto le Stelle, evento itinerante in Abruzzo (16 tappe) dove si alternerà moda e spettacolo

Si ringraziano per il contributo le seguenti attività commerciali: Mezzopieno vineria birreria, Pandino panineria, The wanted pub, Fuoricorso lounge bar

«“Autori in Piazza”, alla sua quarta edizione, è un progetto nel quale scrittori e scrittrici si raccontano, ci parlano dei loro libri e delle loro emozioni – evidenzia Andrea Magno -. Quest’anno alla rassegna saranno presenti undici autrici. Donne da ascoltare e con cui dialogare della scrittura e delle loro e nostre emozioni. Un ponte per conoscere e capire un universo troppo spesso inascoltato. Hashtags dell’evento saranno #nonunadimeno e #askforangela. Una rassegna al femminile che condanna ogni pregiudizio ed ogni tipo di violenza, sia verbale che fisica. Lo scopo principale della rassegna nata nel 2016 è quella di portare la cultura nelle piazze, da qui “Autori in Piazza” che ha visto sul palco ben oltre 30 autori di livello nazionale e abruzzesi alternarsi negli anni».

La sezione “Autori in Piazza” si è concretizzata grazie al coordinamento del Comune di Chieti, al partner Proloco Accademia Tegea e agli sponsor “Nuovo Albergo Chieti”, “Ristorante Brando- Chieti”, “Abrex”, “ACCADEMIA professional advice di Pescara”. Si ringraziano inoltre Mondadori Bookstore di Chieti Scalo e Libreria De Luca di Chieti.

PROGRAMMA “AUTORI IN PIAZZA” DAL 16 AL 20 LUGLIO

16 LUGLIO 2019

ORE 21.00

Maura Chiulli dialoga con Paolo Fiorucci

Nel nostro fuoco – Hacca Edizioni

ORE 22.00

Maria Serra dialoga Simone D’Alessandro

Nei grovigli dell’incerto – Lebeg Edizioni

17 LUGLIO 2019

ORE 21.00

Barbara Primiterra Vs Maria Pia Vittorini

Match letterario di e con March Nicodemo

La distanza di un abbraccio – Edizioni Il Viandante

“Il cuore… ad ogni passo” – Chiaredizioni

ORE 22.00

Cristina Mosca dialoga con Monica Ferri

Con la pelle ascolto – Ianieri Edizioni

18 LUGLIO 2019

ORE 21.00

Daniela D’Alimonte dialoga con Lucia Vaccarella e Marco Tabellione

UN ANNO e altri giorni – Edizioni Solfanelli

ORE 22.00

Caterina Falconi dialoga con Andrea Magno Shoefiti – Lisciani libri

19 LUGLIO 2019

ORE 21.00

Beatrice Orsini dialoga con Andrea Magno

Anche l’acqua ha sete – Controluna – Edizioni di poesia –

ORE 22.00

Eleonora Molisani dialoga con Patrizia Angelozzi

Affetti collaterali – Giraldi edizioni

20 LUGLIO 2019

ORE 21.00

Marilù Oliva dialoga con Barbara Giardinelli

Una musica sull’abisso – HarperCollins Edizioni

ORE 22.00

Annalisa Frontalini dialoga con Lorenzo Colantonio

La nota imperfetta – Infinito Edizioni

MUSICA A PALAZZO LEPRI

Prosegue anche a luglio e ad agosto la programmazione artistica di Palazzo Lepri che nel corso di questi ultimi mesi ha ospitato musicisti di fama internazionale. Venerdì 19 luglio a Chieti arriverà DJ RALF + CIRILLO, due artisti che hanno fatto ballare il mondo, considerati la storia del Cocorico, club lanciato da loro stessi nel 1989. Nella stagione estiva il Palazzo aprirà gli spazi all’aperto dove sarà possibile cenare ascoltando suoni funk/balearici. La cena del 19 luglio sarà curata dalla chef Alessandra Di Paolo che dopo aver terminato il suo percorso di studi presso la scuola di formazione dello chef Niko Romito, ha mosso i primi passi nel campo della ristorazione accanto alla chef Stefania Di Pasquo, anch’essa allieva dello chef Romito.

Bracciale Cena con Ralf + Ballo + 1 Long drink: 45 euro

Bracciale solo Ballo: 20 euro incluso 1 Long drink

Venerdì 9 agosto sarà la volta a Chieti di DJ DANIELE BALDELLI, inventore dello stile afro/cosmic nonché pioniere del mixer e di DJ FABRIZIO MAMMARELLA.

INCONTRO IN CORSO

Dopo il successo ottenuto lo scorso 21 giugno, a Chieti verrà riproposto il 26 luglio e il 23 agosto il secondo e terzo appuntamento estivo della grande tavolata lungo Corso Marrucino, organizzata nel senso della convivialità e dell’allegria. ‘Incontro in Corso’ coinvolgerà, come da programma, esercizi commerciali della città e 500 persone, e vedrà, nello specifico, l’abbinamento di una cena-spettacolo, djset e postazioni cocktail e birra.

«Tra musica e piatti della tradizione – commenta l’organizzatore Francesco Ciofani – la tavolata si dipanerà lungo Corso Marrucino e piazza G.B.Vico i prossimi 26 luglio e 23 agosto a partire dalle ore 21.00, con menù per tutti i gusti – da quello carne, al vegetariano, a quello per i bambini – curati da D’Orazio Catering. Il costo del biglietto è di euro 25 a persona (menù baby euro 15) e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza al Reparto Pediatrico dell’Ospedale Clinicizzato di Chieti».

Menù Carne: sformatino di verdure, bruschetta con pomodoro e prosciutto crudo, sagnette e ceci in bianco, maialino porchettato con insalata mista, anguria, vini.

Menù Vegetariano: sformatino di verdure, bruschetta con pomodoro, pallotte cacio e uovo, sagnette e ceci in bianco, parmigiana di melanzane, anguria, vini.

Menù Baby: gnocchetti al sugo fresco, salsicce con patate al forno, acqua e coca-cola

Prenotazione obbligatoria da effettuarsi al numero 371.3118506 (D’Arcangelo Vini) o presso i partner dell’iniziativa ovvero Gran Caffè Vittoria, The Old Fashioned Cocktail Bar, Primo Tazze & Stozze, Planet Caffè Cucina e Pizzeria, La Tintoria Food & Drink, Menta e Rosmarino Ristorante-Cocktail Bar, Takatuka, Malto&Co Birreria Artigianale, TuttUfficio Chieti, Caffè Racer. La cena del 26 luglio sarà accompagnata dalla musica live di Nicola Carlone, piano bar show e alla mezzanotte dal dj set Gianluca Iezzi + Fabio Emme voice. Il 23 agosto sarà la volta dei Dikky’s us, band funky-rock. Dopo cena i partner dell’iniziativa allestiranno postazioni cocktail e birra.

“TEATE MAGIC SUMMER BUSKER FESTIVAL” ARTE E MUSICA PER LE VIE DEL CENTRO STORICO DI CHIETI

Alla sua IV edizione, il Festival della Magia torna a vivere in città il 2, 3, 4 AGOSTO con la direzione artistica di OTTAVIO BELLI. Tra campioni internazionali di illusionismo, artisti di strada e lo street food world lungo viale IV Novembre (Villa Comunale) la magia e il cibo inonderanno il centro storico di Chieti con una tre giorni ricca di sorprese.

EVENTI SCALINI

Come tradizione, anche quest’anno, il format di “Eventi Scalini” torna ad allietare il settembre della parte bassa della città con qualche anticipazione ad agosto. Musica, spettacoli, intrattenimento e Notte Bianca gli appuntamenti più attesi nel quadrilatero intorno piazzale Marconi.