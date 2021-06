Chieti, derattizzazione e disinfestazione: date estate 2021

Al via da sabato 19 giugno il secondo turno. Le attività saranno svolte su tutto il territorio cittadino da Formula Ambiente

CHIETI – Sabato, domenica, lunedì e martedì prossimi tornano operative le attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio cittadino ad opera di Formula Ambiente Spa. Due i fronti, quello della disinfestazione per l’azione larvicida che prevede 2 interventi annuali a partire da maggio e il secondo a partire da settembre; per la disinfestazione adulticida, invece, gli interventi annuali sono 5 con quattro applicazioni ciascuna con il calendario che segue. Per le derattizzazioni, l’attività è continua per tutto l’anno.

Zanzare

2° Intervento nel mese di Giugno 2021. Sabato 19, Domenica 20, Lunedi 21, Martedì 22: Zona Esterna 1 – (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 18 ed il 19) – Zona Esterna 2 – (dalle 00.00 alle 06.00 notte tra il 19 ed il 20) – Zona Chieti Alta – (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 20 ed il 21) – Zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 21 ed il 22)

3° Intervento nel mese di Luglio 2021. Sabato 10, Domenica 11, Lunedi 12, Martedì 13; Zona Esterna 1 (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 09 ed il 10) - Zona Esterna 2 (dalle 00.00 alle 06.00 notte tra il 10 ed il 11) - Zona Chieti Alta (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 11 ed il 12) - Zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 12 ed il 13)

4° Intervento nel mese di Agosto 2021. Sabato 7, Domenica 8, Lunedi 9, Martedì 10: Zona Esterna 1 (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 6 ed il 7) - Zona Esterna 2 (dalle 00.00 alle 06.00 notte tra il 7 ed il 8) - Zona Chieti Alta (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 8 ed il 9) - Zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 09 ed il 10)

5° Intervento nel mese di Settembre 2020. Sabato 4, Domenica 5, Lunedi 6, Martedì 7: Zona Esterna 1 (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 3 ed il 4) – Zona Esterna 2 (dalle 00.00 alle 06.00 notte tra il 4 ed il 5) - Chieti Alta (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 5 ed il 6) - Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra il 6 ed 7).

Derattizzazione

Saranno interessate dall’azione di derattizzazione tutte le specie di muridi, nelle zone centrali e periferiche della città, ovvero strade, impianti fognari, fossati, discariche, dove l’azione è continua per tutto l’anno. Il servizio viene effettuato da una squadra formata da 1-2 operatori specializzati, che provvederanno al posizionamento delle esche e dei relativi distributori nei punti più sensibili, le esche saranno di diversi tipologie, a seconda della zona trattata. In tutte le aree oggetto di intervento saranno posizionati specifici cartelli “Check Point” con indicazione dell’attività in corso, la ditta esecutrice del servizio con relativo numero verde, il numero del centro antiveleni, il prodotto utilizzato e relativo antidoto.

Sul sito di Formula Ambiente (https://formulambiente.it/chieti/ in basso) è a disposizione inoltre il materiale informativo utile ad azioni integrative per il contrasto della proliferazione di ratti e zanzare, nonché le informazioni in merito alle emergenze che potrebbero derivare da altri insetti pericolosi quali calabroni e vespe, per cui si prevede l’attivazione di un servizio ad hoc e a chiamata, non gratuito, ma pronto a garantisce l’intervento rapido con prodotti idonei a debellare particolari situazioni e mezzi che consentono azioni anche in quota.