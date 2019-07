Il Volo live domani in Abruzzo per il Musica Tour: dove, biglietti

Appuntamento all’Anfiteatro La Civitella di Chieti martedì 30 luglio. Ospite del concerto il violinista, polistrumentista e compositore Alessandro Quarta

CHIETI – Tutto pronto per l’attesa tappa abruzzese del Il Volo che domani sera, martedì 30 luglio ore 21 sarà in concerto all’Anfiteatro La Civitella di Chieti. L’evento è organizzato dall’Elite Agency Group/M&P Company (info 0871.685020). Sarà del concerto il violinista, polistrumentista e compositore Alessandro Quarta che, dopo la straordinaria performance sul palco del Teatro Ariston insieme a Il Volo durante la serata dei duetti dell’ultimo Festival di Sanremo, prosegue la sua collaborazione artistica con il trio in qualità di ospite di alcune date del tour estivo.

Il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali vendendo milioni di dischi in tutto il mondo, Il Volo, festeggia dieci anni di una lunga amicizia e di musica insieme. I tre ragazzi hanno cominciato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.

Oltre a eseguire insieme a Il Volo il brano proposto a Sanremo “Musica che resta” e altri brani del loro repertorio, Alessandro Quarta presenterà sul palco i brani Libertango e Fracanapa estratti dal suo ultimo album ALESSANDRO QUARTA PLAYS ASTOR PIAZZOLLA. Insieme a lui sul palco anche il pianista Giuseppe Magagnino.

BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com, questi i prezzi:

poltronissima numerata 95,00

poltrona numerata 85,00

poltrona perimetrale numerata 75,00

poltrona laterale numerata 65,00

tribuna non numerata 45,00 (diritti di prevendita inclusi).

Gli ultimi saranno in vendita domani al botteghino dell’Anfiteatro La Civitella dalle ore 18:30.