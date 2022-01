“Slums Dunk” mira a migliorare, attraverso il basket, le condizioni di vita dei dei giovani che vivono nelle aree del mondo più disagiate

CHIETI – La Lux Chieti Basket da sempre vicina ai temi sociali e in particolare a quelli che riguardano bambini e ragazzi. Domani, in occasione della gara interna contro la Stella Azzurra, ci sarà l’occasione di conoscere e sostenere il progetto “Slums Dunk”.

Slums Dunk, Associazione fondata da Bruno Cerella e Tommaso Marino e che annovera tra i soci l’ Assistant Coach del Chieti Basket Giuseppe Di Paolo, mira a migliorare, attraverso lo sport della pallacanestro, le condizioni di vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente più degradate del mondo.

Il progetto Slums Dunk OdV si è sviluppato in diverse località, in particolare in Kenya, in Zambia e in Argentina. Il prossimo step sarà la Cambogia, oltre a una serie di iniziative che sono state realizzate anche in Italia.

Per quanti volessero, all’interno del Palatricalle sarà possibile, attraverso un’offerta libera, acquistare gadget dell’associazione in modo da contribuire a finanziare i progetti. Sostenendo Slums Dunk Onlus si potranno aiutare moltissimi bambini ad avvicinarsi al mondo del basket.