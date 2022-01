Katja Kotnik è una nuova giocatrice delle Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare l’ingaggio della pivot slovena Katja Kotnik, classe 1990, 190 cm di altezza, colonna della propria nazionale. Per Katja si tratterà della terza esperienza italiana dopo quelle con Cagliari, dove nella stagione 2018/19 vinse il campionato di Serie B allenata dalla ‘nostra’ Iris Ferazzoli realizzando oltre 18 punti di media, e nella stagione successiva in A2 con il San Giorgio Mantova (8 punti di media). Nel suo lungo girovagare nel Vecchio Continente figurano anche esperienze in Germania (vittoria del campionato con l’Hannover), Francia con il Basket Vendee, Spagna tra le fila dell’Anares Roja, e Portogallo dove aveva iniziato questo campionato vestendo la casacca del Clube Deportivo Escola.

Katja Kotnik: “Ho scelto le Panthers Roseto perché mi ha impressionato l’organizzazione della società e il suo obiettivo chiaro: vincere il campionato e salire in A2. Faremo di tutto per riuscirci, il primo impatto con le compagne e l’ambiente è stato molto positivo, e non vedo l’ora di scendere in campo!”.

Il direttore sportivo Laura Ortu: “Finalmente abbiamo il 5 che cercavamo da settembre! Abbiamo aspettato e ponderato tutto il mercato con pazienza assieme a coach Orlando e al GM Del Governatore, e alla fine quando Katja si è liberata non abbiamo avuto dubbi sulla sua scelta. Oltre ad essere un raro 5 puro, è una professionista di livello superiore e figlia d’arte, inquadrata come poche. Ha già esperienza alle spalle nel campionato italiano e ci darà quel qualcosa in più dentro l’area di cui avevamo bisogno: siamo davvero felicissimi di averla portata a Roseto”.