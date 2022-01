CITTÁ SANT’ANGELO – Il Comune di Città Sant’Angelo insieme alla protezione Civile Modavi in collaborazione con la Asl hanno organizzato un open day dedicata ai piccoli residenti angolani dai 5 agli 11 anni per poter ricevere la prima dose di vaccino.

L’appuntamento è per il 5 febbraio nell’Hub vaccinale del Città Sant’Angelo Village Outlet di via Moscarola (Ingresso D).

“Ringrazio Mirko Planamente, presidente regionale della Protezione Civile Modavi con tutti i volontari e la Asl di Pescara per la disponibilità e per gli sforzi che stanno facendo per la gestione degli Hub vaccinali: questo è un ulteriore esempio di vicinanza e di cura della popolazione”.

Per effettuare la prenotazione basta collegarsi a www.modavi.abruzzo.it/prenota, scegliere la fascia oraria preferita inserendo i dati richiesti.