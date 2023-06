“Chieti 2030”, Forum sulla sostenibilità: come partecipare e programma

Due giorni sulle opportunità per i giovani dei nuovi modelli di sviluppo. Sindaco e assessori Zappalorto, Pantalone e Maretti: “Il progetto GreenTa del Comune va avanti”

CHIETI – Al via da domani il Forum aperto dei giovani teatini sulla sostenibilità e sulle opportunità di lavoro e creazione d’impresa legate allo sviluppo sostenibile del territorio, che andrà avanti anche giovedì nell’Aula multimediale del Rettorato Università degli Studi “D’Annunzio”. Si tratta di due giorni di confronto del mondo giovanile sul modello di sviluppo sostenibile locale del prossimo decennio, uno degli eventi che accompagnano il progetto GreenTa del Comune di Chieti, sostenuto da “Fermenti in Comune”, iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI per favorire le azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie comunità.

“L’evento accompagna il percorso di impegno e sensibilizzazione alla sostenibilità condotto dal Comune di Chieti attraverso il binario di Fermenti in Comune, della presidenza del Consiglio, di cui GreenTa è espressione – affermano il sindaco Diego Ferrara e gli assessori all’Ambiente, alle Politiche Giovanili e Sociali, Chiara Zappalorto, Manuel Pantalone e Mara Maretti – L’evento si articola su due tavoli coordinati da un animatore esperto di tematiche giovanili. Sono previsti interventi di esperti e testimonianze di operatori del settore. Ma sarà un confronto aperto, perché ai tavoli potranno partecipare i ragazzi e le ragazze del territorio teatino di età compresa tra 16 e 35 anni. Il primo, domani, sarà proprio sui cambiamenti climatici e sulle strategie di adattamento in ambito urbano. Giovedì, invece, si parlerà di lavoro, di imprese e occupazione green. Invitiamo i ragazzi a partecipare, perché sarà un evento istruttivo, ma anche operativo, pronto a dare risposte a chi vuole fare dell’ambiente il suo progetto di vita professionale. Dai due Tavoli di confronto emergeranno le sfide e le soluzioni che i giovani di Chieti pongono alla città ed alle sue Istituzioni per favorire un futuro sostenibile del territorio ed uno sviluppo che offra loro opportunità di lavoro. Sfide e soluzioni che l’Amministrazione Comunale è pronta a discutere e raccogliere nell’evento finale del progetto GREENTA che si terrà a settembre”.

Come partecipare

È possibile iscriversi e partecipare ad entrambi i tavoli. Per ragioni di capienza ed efficacia dei lavori il numero dei partecipanti a ciascun tavolo non potrà superare le 30 unità (circa).

Per informazioni e iscrizioni: info@greenta.info

Mercoledi 28 giugno | ore 10 Tavolo di confronto 1

Il programma

– “Cambiamenti climatici:

i principali problemi e le migliori strategie di mitigazione e adattamento in ambito urbano”

Mercoledi 28 giugno | ore 15 Tavolo di confronto 2

– “Imprese e occupazione green:

le opportunità di business e di lavoro per un territorio sostenibile”

Giovedi 29 giugno | ore 11

Sessione plenaria