Eventi per bambini a Montesilvano il 30 giugno e 1° luglio

MONTESILVANO – A Montesilvano, tornano gli attesissimi appuntamenti per i più piccoli. Venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio a partire dalle ore 21:00 nel tratto pedonale del Lungomare e presso il Parco Le Vele, torna “La notte del birillo” con giocoleria, puppet e teatro fisico, clown, bolle di sapone, ruota cyr e virtuosismo, magia e visual comedy. Nella mappa è possibile consultare il programma con spettacoli saranno dislocati in vari punti della Riviera, in orari differenti, facilmente individuabili in base ai colori. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Da sabato 1° luglio torna anche il primo appuntamento settimanale con il “Mercatino dei bambini”. Il punto di ritrovo è il piazzale del Palacongressi Dean Martin a partire dalle ore 19:00 e fino alle 23:30. Per info sulle modalità di partecipazione, contattare il numero: 373.3001667. Ospite della serata – a partire dalle 21:30 – la Misericordia di Pescara con mezzi e personale specializzato.