Re Panthers Roseto chiudono con un successo nel derby il 2019

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Non poteva concludersi con una partita banale, questo fantastico 2019 delle Baia del Re Panthers Roseto. E infatti quello vinto 71-68 contro l’Antoniana Pescara è stato un derby intenso, combattuto e spettacolare, che ha consentito alle Pantere di mantenere il secondo posto in classifica e l’imbattibilità casalinga stagionale.

Partita forte con dodici punti immediati del duo Servadio-Lucente, Roseto incappa poi in un brutto secondo parziale che vede prima l’aggancio e poi il sorpasso dell’Antoniana: a fare la differenza sono soprattutto le percentuali in lunetta, con tanti errori delle padrone di casa e 9 punti a cronometro fermo di una Pescara che va al riposo lungo avanti 31-35 con una bomba dalla propria metàcampo a fil di sirena.

Nel secondo tempo la partita, per merito di entrambe le squadre, diventa bellissima: Pallotta esce alla grande dagli spogliatoi e assieme alla solita Servadio suona la carica per le Pantere, ma dall’altra parte l’Antoniana con canestri di pregevole fattura anche dalla lunga distanza non molla di un centimetro e resta avanti di un punto (50-51) alla penultima sirena.

Nell’ultimo quarto, com’è ormai consuetudine quest’anno soprattutto in casa, le Panthers sono impeccabili: 21 punti realizzati e ben sei giocatrici diverse a bersaglio, con quella profondità di organico che costituisce un’altra chiave fondamentale nel decimo successo stagionale. Pescara resta comunque incollata fino alle ultimissime curve, ma con l’aiuto di un pubblico che negli ultimi minuti scende letteralmente in campo assieme alle Pantere arrivano altri due bellissimi e meritati punti in classifica.

Menzione d’onore, naturalmente, per un’inarrestabile Camilla Servadio. La playmaker pescarese chiude con 30 punti a referto, massimo stagionale, e soprattutto è ancora una volta lei a caricarsi la squadra sulle spalle nel momento clou. Sempre a mille all’ora, senza mai abbassare la sua devastante e contagiosa energia: miglior esempio per le nostre tante atlete under da una che (giova ricordarlo) è anche mamma di due bambini piccoli, non potrebbe esserci.

Ora è tempo di staccare per qualche giorno e festeggiare il Natale, ma poi servirà premere ancora più forte il pedale dell’acceleratore: il 2020 si aprirà con una doppia trasferta nella Capitale (il 6 gennaio contro Basket Roma e l’11 gennaio sul parquet di Pallacanestro Roma) prima del big match contro il San Raffaele del 19 gennaio, una data da cerchiare già in rosso per tutti i supporters delle nostre Pantere.

TABELLINO

BAIA DEL RE PANTHERS ROSETO-ANTONIANA PESCARA 71-68 (17-16; 31-35; 50-51)

ROSETO: Camilla Servadio 30, Francesca Lucente 13, Giulia Cifeca, Irene De Vettor 3, Simona Di Giandomenico 4, Olimpia Ramasco, Sara Ambrosio 7, Azzurra Di Giacopo, Francesca Trovarelli 2, Claudia Pallotta 10, Francesca Marini 2, Alyssa Rospo. Coach: Franco Ghilardi.

RISULTATI 12°GIORNATA

Baia del Re Panthers Roseto-Antoniana Pescara 71-68

Roma XVI-Stella Azzurra Roma Nord 47-68

Magic Chieti-Cestistica Azzurra Orvieto 54-53

San Raffaele-Basket Roma 47-45

Virtus Aprilia-Academy Latina 86-46

Elite Roma-Smit Roma 64-56

Esquilino-Pallacanestro Roma 71-28

CLASSIFICA

San Raffaele 22

Baia del Re Panthers Roseto 20

Virtus Aprilia 20

Esquilino 18

Stella Azzurra Roma Nord 18

Elite Roma 14

Antoniana Pescara 12

Roma XVI 12

Cestistica Azzurra Orvieto 10

Basket Roma 6

Magic Chieti 6

Smit Roma 4

Pallacanestro Roma 4

Academy Latina 2