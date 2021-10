Lanciano, cerimonia premiazione “Frentano d’oro 2021”: ecco quando

La cerimonia di premiazione del vincitore Remo Rapino si svolgerà il 9 ottobre al Teatro Fenaroli di Lanciano

LANCIANO – “Città di grano e di luce” è il titolo della raccolta poetica che sarà donata al pubblico presente in sala domani, sabato 9 ottobre, alle ore 18, presso il Teatro Comunale F. Fenaroli di Lanciano, dallo scrittore Remo Rapino, già vincitore del Premio di Campiello 2020 e insignito del Frentano d’Oro 2021, durante la cerimonia di premiazione della XXII Edizione dell’omonimo prestigioso riconoscimento, conferito annualmente, come da statuto, “ad una persona nata nella Frentania che […] si è resa benemerita dando lustro alla sua terra d’origine in patria e nel mondo”.

L’ingresso è libero ma soggetto alla verifica del green pass.

La serata, organizzata dall’Associazione Culturale “Il Frentano d’Oro” e condotta dal giornalista Mario Giancristofaro, coordinatore del Premio, si svilupperà attraverso contributi e testimonianze dei “Frentani d’Oro” delle precedenti edizioni e di autorevoli ospiti che approfondiranno e tratteggeranno la figura di Rapino: tra questi ultimi, ci sarà anche lo scrittore Fabio Stassi, editor della minimum fax, la casa editrice per la quale lo scrittore lancianese ha pubblicato nel 2019 il suo fortunatissimo romanzo “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”.

Inoltre, un momento speciale sarà dedicato al ricordo del ragioniere Ennio De Benedictis, illuminato fondatore e instancabile promotore del Premio, che riprende la sua corsa grazie all’impulso del presidente, Stefano Graziani, del coordinatore, il già citato Mario Giancristofaro, e del direttivo dell’Associazione Culturale “Il Frentano d’Oro”.

Al termine della cerimonia di premiazione, oltre alla consueta pubblicazione incentrata sul Frentano d’Oro dell’anno, sarà consegnato un libretto d’occasione, pensato per omaggiare il ragioniere De Benedictis, uomo lungimirante che ha contribuito fattivamente e concretamente a dare risalto e risonanza alla città di Lanciano, soprattutto in àmbito culturale.