Celenza sul Trigno, tamponamento sulla SS650: due persone ferite

CELENZA SUL TRIGNO – Sulla SS650 “Di Fondo Valle Trigno”, il traffico in entrambe le direzioni è stato temporaneamente bloccato al km 52.000 a Celenza sul Trigno, in provincia di Chieti, a causa di uno scontro tra due auto. Due persone sono rimaste ferite a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenute squadre di Anas e forze dell’ordine per la gestione del traffico per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La circolazione è stata riaperta alle ore 9.30.

