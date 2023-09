Premio Donna d’Autore 2023: cerimonia di premiazione a Roma

ROMA – Giovedì 28 settembre, alle ore 17, presso la Sala della Regina-Palazzo Montecitorio-Camera, a Roma, si svolgerà la settima edizione della cerimonia di premiazione del “Premio Donna d’Autore 2023”, organizzata e promossa da A.I.D.E. Nettuno ETS (Società Indipendente delle Donne Europee).

Il prestigioso riconoscimento, che comprende una scultura-gioiello creata in esclusiva dalla stilista Fina Scigliano, sarà assegnato a Monica Brandiferri, Consigliera di Parità per la Provincia di Teramo e Consigliera Supplente di Parità per la Regione Abruzzo, una donna che mostra notevole dedizione all’istituzione. e sostiene ogni giorno l’affermazione delle pari opportunità tra uomini e donne e la lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione sul lavoro.

“Il Premio Donna d’Autore – afferma la Presidente di A.I.D.E. Nettuno Anna Silvia Angelini – rappresenta un evento unico e straordinario che vuol farsi manifesto e portavoce nel contrastare la violenza di genere, offrendo un messaggio di speranza e incoraggiamento: dalla violenza, qualsiasi essa sia, si può uscire. La cerimonia di premiazione, prevista per il pomeriggio del 28 settembre presso la meravigliosa Sala Regina-Palazzo Montecitorio-Camera dei Deputati, sarà condotta dalla giornalista di RAI 1 Vittoriana Abate. Sarà un’occasione speciale d’incontro con il mondo della Cultura, della Diplomazia, della Comunicazione e delle Istituzioni. Per me rappresenta motivo di grande emozione tributare il riconoscimento alla Consigliera di Parità della Provincia di Teramo e supplente della Regione Abruzzo Monica Brandiferri, una Donna di cui ho potuto constatare personalmente la dedizione, la concretezza e la sensibilità nel portare avanti la sua attività istituzionale”.

“Ringrazio sentitamente – afferma la Consigliera di Parità Monica Brandiferri – la Presidente di A.I.D.E. Nettuno Anna Silvia Angelini per la considerazione e per l’immenso onore. Sono orgogliosa di essere stata insignita del Premio “Donna d’Autore”, e di prendere atto del fatto che esso mi è stato conferito “come riconoscimento per il mio impegno sociale e civile contro la violenza di genere”. Da sempre sono in prima linea per sostenere le vittime di violenza, per cercare di fornire un apporto concreto e proficuo per sconfiggere una piaga ignobile e vergognosa, rappresentata dalla violenza e dalle discriminazioni nei confronti delle donne”.