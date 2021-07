Celano, nominata la nuova Giunta Comunale: ecco i nomi

Il Sindaco ha provveduto alla nomina degli Assessori comunali e a definire le deleghe specifiche da assegnare ai Consiglieri comunali

CELANO – Come già preannunciato, il Sindaco Settimio Santilli ha provveduto alla nomina della nuova Giunta comunale e alla definizione delle deleghe specifiche da assegnare ai consiglieri comunali. Un passaggio di rilievo istituzionale e politico che permetterà una concreta ripresa dell’intera attività amministrativa.

Piero Ianni: vicesindaco con deleghe alla città e politiche giovanili;

Antonella De Santis: assessore con deleghe alla cultura, sanità e salute;

Lisa Carusi: assessore con deleghe all’istruzione e fondi europei;

Ermanno Bonaldi: assessore con delega all’urbanistica;

Cinzia Contestabile: assessore con delega al bilancio;

Silvia Morelli: Presidente del Consiglio con delega alle politiche sociali e comunità montana;

Divina Cavasinni: consigliere con deleghe alle pari opportunità, disabilità (Centro ANFFAS-Peter Pan e Centro Autistico), politiche della famiglia e servizi cimiteriali;

Antonio Di Renzo: consigliere con deleghe al commercio, turismo, Pro Loco e Parco Sirente-Velino;

Valeriano Fidanza: consigliere con deleghe allo sport e borghi;

Settimio Dino Iacutone: consigliere con deleghe all’agricoltura, pascoli e ambiente.

“Esprimo un sincero ringraziamento a tutti i consiglieri di maggioranza per la tenacia e la responsabilità avute in questi mesi e per la disponibilità dimostrata durante gli ultimi incontri fatti per definire il nuovo assetto amministrativo -dichiara il Sindaco Ing. Settimio Santilli- Tutti hanno avuto deleghe specifiche nelle quali hanno piena responsabilità e libertà di manovra, che si sia in giunta o meno in questa fase, perché tutti hanno la stessa importanza e tutti avranno modo nel tempo di fare l’esperienza assessoriale.

Ripartiamo con forza e slancio, pronti a ripagare la fiducia che solo pochi mesi fa ha riposto in noi una larga fetta dei cittadini celanesi che da noi si aspettano solo lavoro, abnegazione e risultati concreti.

Io sarò il primo a non risparmiarmi.

Abbiamo le personalità giuste in amministrazione, ognuna per il proprio ambito e competenze per fare bene; ci siamo confrontati dandoci delle priorità per recuperare tutto il tempo perso e ridare slancio al nostro programma elettorale, ai progetti fermi o a quelli ancora da far partire. Esprimo i più sinceri auguri alla nuova Giunta e a tutti i consiglieri di maggioranza di buon lavoro, ma il più grande augurio lo faccio a Celano e ai celanesi, per una nuova fase di crescita e rilancio”.