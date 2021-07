Movida pescarese, multati due locali che non hanno rispettato l’orario

PESCARA – Anche nel fine settimana scorso, le forze di polizia hanno svolto specifici servizi per verificare il rispetto della normativa anti Covid-19 nei luoghi della movida pescarese.

Il personale della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo hanno presidiato le vie del centro e il lungomare cittadino che, nonostante l’ondata di maltempo, a partire dalle ore 22.00, si sono riempite di persone.

Dopo le ore 02.00, in una traversa di via Cesare Battisti, la Squadra Amministrativa della Questura ha trovato due esercizi ancora aperti e con servizi ai tavoli. In entrambe le circostanze, opportunamente certificate e repertate dal personale della Polizia scientifica con videoriprese e fotografiche, sono state contestate ai titolari.

Infatti, l’ordinanza sindacale 92 del 6 luglio 2021, prevede che gli esercizi pubblici della zona di Piazza Muzii e vie limitrofe, il venerdì e sabato devono chiudere alle ore 02.00 e l’inosservanza di tale disposizione viene punita con una sanzione da 1.500 € a 10.000 € così come disposto dalla L. Regionale Abruzzo N°31..7.2018 n°23.

Foto di repertorio