Celano, contributi a fondo perduto per le piccole realtà economiche

L’azione di sostegno attivata per fronteggiare il disagio delle aziende, conseguenza delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid

CELANO – Come ampiamente preannunciato a suo tempo, il Comune di Celano ha provveduto all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle piccole realtà economiche che operano sul territorio comunale. L’azione di sostegno è stata attivata per fronteggiare il periodo di grande disagio che stanno attraversando le aziende a seguito della contrazione dell’attività, conseguenza dell’emergenza provocata dal diffondersi del Covid-19.

In questa prima fase sono state liquidate, con atto di liquidazione n. 236 del 18/03/2022, 126 attività locali con Durc (Documento unico di regolarità contributiva) regolare, per un totale complessivo di 216.607,07 euro. Il secondo step interesserà altre 55 attività economiche che sono state ammesse con riserva. Per esse, infatti, si è in attesa della regolarizzazione della documentazione riguardante il Durc. Una volta completato tale iter anche per loro si potrà procedere all’eventuale erogazione del contributo.