Giulianova, assegnazione del bonus alimentare per famiglie in difficoltà

Il vice sindaco Albani: “É stata cura della giunta l’incremento delle soglie massime delle entrare per aumentare la platea dei beneficiari”

GIULIANOVA – Con una delibera di giunta del 21 marzo, è stato approvato un nuovo avviso, il settimo, per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio socio economico. L’ avviso è volto a sostenere le persone e le famiglie in difficoltà economica a causa degli effetti procurati dalla pandemia da Covid 19. Possono accedere al buono spesa i componenti di nuclei familiari che, come autocertificato nello schema di domanda, siano residenti o domiciliati nel comune di Giulianova e appartengano ad un nucleo familiare in cui non vi sono, al momento , entrate mensili complessive superiori alle soglie evidenziate nel bando.

“I tetti massimi – spiega il Vice Sindaco e assessore alle Politiche sociali Lidia Albani – sono stati incrementati per aumentare la platea dei beneficiari. In questo modo, si viene incontro ad un numero maggiore di persone e vengono mitigate, con più incisività, le conseguenze dell’ emergenza sanitaria sulle famiglie”.

L’ istanza deve essere inoltrata al Comune di Giulianova entro le 14 del 4 Aprile 2022. Lo si può fare o a mano, depositando la domanda nell’ apposita cassetta postale posizionata nei locali del Protocollo, oppure inviando una Pec a protocollogenerale@comunedigiulianova.it. La domanda va presentata utilizzando esclusivamente il modello che è sul sito istituzionale e sull’ albo pretorio del Comune, o presso i Segretariati Sociali e tutte le sedi comunali. Avviso e modulo scaricabili al link https://giulianova.iswebcloud.it/…/162178/pagsistema.html