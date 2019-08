Riserva Borsacchio, grande successo per l’iniziativa “Le dune e le stelle”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nonostante il tempo incerto circa duecento escursionisti hanno partecipato il 23 agosto alla magica notturna in Riserva Borsacchio “Le dune e le stelle”. Oltre ai molti partecipanti al mercato biologico del MICA partito già nel pomeriggio.

Un evento studiato per promuovere il territorio, le sue aziende e lanciare un messaggio di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.

Questa combinazione, promossa in rete con molte associazioni locali e nazionali, ormai si dimostra vincente e l’evento è stato un altro innegabile successo.

Siamo riusciti ad unire un’escursione con l’osservazione astronomica e la degustazione dei prodotti locali offrendo il tutto alla meravigliosa luce della luna e delle stelle.

Nota positiva è il patrocinio del Comune di Roseto Degli Abruzzi all’ultimo minuto che si aggiunge ai già concessi di Regione e Provincia. Segno che la nostra costanza ed educazione pagano e riescono a far superare incomprensioni.

Il ringraziamento va a tutti i partecipanti ed ai volontari, tantissimi, che hanno consentito la riuscita di questo evento. Come sempre nessuna guida è retribuita o rimborsata. Tutto viene fatto per amore di un territorio e per la passione. La nostra forza è nei nostri volontari. Ogni giorno sono nella Riserva per tutelarla e valorizzarla, senza mai chiedere nulla in cambio.

A settembre porteremo alla Fonte D’Accolle lo spettacolo teatrale della Fontana del Santo ed al solstizio d’autunno torneremo in una magica notturna. Ogni giorno ci troverete in Riserva a censire e proteggere le specie di flora e fauna ed a lottare contro inciviltà e sporcizia. A settembre chiederemo un incontro al sindaco per vedere a che punto sono l’avviso per il servizio gratuito di escursioni, che offriamo già da anni, quando sarà consegnata la sede promessa ed a che punto è il tanto atteso PAN per attivare la Riserva.