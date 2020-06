Il Castello di Semivicoli riapre nel rispetto delle norme anti-Covid

Il Wine Resort offre ai visitatori un’esperienza nuova unendo le degustazioni e godimento dei paesaggi nel rispetto delle normative



CASACANDITELLA (CH) – Il distanziamento sociale imposto a causa dell’emergenza sanitaria ha portato a dover ripensare il concetto tradizionale di vacanza. Da un momento di difficoltà può però nascere l’opportunità di riscoprire la bellezza dei territori attraverso un turismo locale in grado di valorizzare il fascino delle terre abruzzesi, nelle quali si inserisce il Castello di Semivicoli che dal 20 giugno ha riaperto le sue porte per offrire ai propri visitatori un’esperienza nuova e stimolante, coniugando le degustazioni con il godimento dei paesaggi e dell’aria aperta nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Il wine resort di casa Masciarelli, grazie ai 10.000 mq totali, con 8.000 mq di giardino e 300 mq di bordo piscina è in grado di offrire ai visitatori un ambiente sicuro e ospitale, che ben può conciliare natura e passione per l’enogastronomia. Tante le opportunità per chi deciderà di soggiornare al Castello di Semivicoli.

L’intera programmazione di attività per il 2020 è stata rivista nel rispetto della normativa post Covid-19 ed è incentrata sul concetto di distanza naturale e su un’ampia gamma di appuntamenti all’aria aperta, da svolgere nel giardino segreto, nel vigneto di Trebbiano che lambisce il Castello, o a bordo piscina.

Il green hotel Masciarelli offre anche trattamenti all inclusive che includono servizio navetta da/per l’aeroporto di Pescara, baby-sitting e noleggio biciclette, degustazioni con piatti tipici biologici locali, corsi di cucina personalizzati, corsi di yoga e trattamenti wellness in vigna e a bordo piscina, brunch e aperitivi “en plein air” con musica dal vivo, oltre alla possibilità di continuare a scegliere il Castello come wedding destination per micro-matrimoni boutique in tutta sicurezza. Ulteriore novità di quest’anno è la convenzione con il vicino Miglianico Golf Country Club, un percorso a 18 buche articolate e piacevoli, per gli appassionati golfisti che soggiorneranno nel wine resort.