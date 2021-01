Castellalto, riaperto il cantiere per 12 alloggi a canone concordato

Consegnati i lavori per la realizzazione degli alloggi che avverrà con fondi dell’Ater, contributi Stato Regioni e con risorse del Comune

CASTELLALTO – Sono stati consegnati ieri mattina i lavori per la realizzazione di 12 alloggi a canone concordato da parte dell’Ater di Teramo.

La presidente dell’Ater Avv. Maria Ceci dichiara – “Una stretta collaborazione con il Sindaco di Castellalto Di Marco per riavviare il cantiere per la realizzazione di 12 alloggi a canone concordato nello stesso Comune. L’opera viene realizzata con fondi dell’Ater, con contributi Stato Regioni ed in parte con risorse a carico del Comune Di Castellalto. Verranno costruito due edifici da 5 e 7 alloggi secondo una distribuzione del tipo a “schiera”.

L’opera era stata già appaltata, ma per gravi inadempienze contrattuali si è proceduto alla risoluzione. Ad ottobre 2019 subito dopo l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione è stata indetta una nuova gara a procedura aperta per il riappalto dei lavori che da oggi vengono formalmente avviati con la prevista conclusione entro la fine di questo anno“.

Il sindaco di Castellalto esprime soddisfazione: “Siamo riusciti, dopo un lungo periodo di incertezze, a far ripartire il cantiere per la costruzione dei 12 alloggi a canone concordato a Castellalto capoluogo, grazie ad una forte sinergia tra Comune e Ater. L’auspicio è quello che a fine di questo anno 2021 possano essere ultimati i lavori e la realizzazione delle unità abitative, che darebbero un forte impulso ad un centro collinare che fa da collante alle due vallate, sul quale sviluppo l’amministrazione comunale ha sempre puntato mantenendo servizi quali le scuole, i negozi, le poste, la farmacia, e dove presto ci sarà anche l’attivazione della connettività veloce attraverso la fibra per internet. Come Sindaco del Comune di Castellalto vigilerò e collaborerò insieme al Presidente dell’Ater la Dr.ssa Ceci, affinché tutte le scadenze vengano rispettate e i soldi pubblici spesi bene e correttamente”.