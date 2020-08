Jailhouse Bomb questa sera in concerto a Giulianova

Il 24 agosto prosegue la rassegna “You Wanna Be Americano – The Italian Rock’n’Swing Stars”. In Piazza del Mare una band formata dall’unione di due band marchigiane Steven and the Sunrise di puro rock and roll e i Mojology blues band

GIULIANOVA – Lunedì 24 agosto dalle 21.30 in Piazza del Mare, Giulianova appuntamento con la Jailhouse Bomb per la rassegna “You Wanna Be Americano – The Italian Rock’n’Swing Stars” a cura di Giulia Rock 2020.

The Jailhouse Bomb è una band formata dall’unione di due band marchigiane Steven and the Sunrise di puro rock and roll e i Mojology blues band, le quali formano un mixer di sound che va dal rhythm & blues al rockabilly style. La passione viene dalla musica americana più roots con un pizzico di 50s e uno show come nelle migliori prigioni dello stato del Mississippi.

“5 musicisti evasi per diffondere la musica americana con cui poter ballare e boppare, cioè dinamite allo stato puro. Perciò attenzione a Steve, Gianchi, Lucky, Ned e Luis i veri delinquenti del rock and roll !!!! Ci vediamo sui palchi delle peggiori prigioni dello stato…sempre se ci danno un permesso di buona condotta!!!!” dice scherzosamente la band.



PROSSIMI APPUNTAMENTI

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020 21.30 – OSPITE SPECIALE: GREG

Greg presenta: Dean Martin, Frank Sinatra e Humor Swing

Lo Swing dei grandi Crooners interpretato da Greg

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020 21.30 Crazy Stompin Club

Una serata unica per ricreare l’atmosfera che si respirava all’epoca della cosiddetta “Swing Era”, il periodo a cavallo degli anni ’20 e ’40 del secolo scorso, quello delle big band, dello Swing, del Lindy Hop, del Charleston.

SABATO 12 SETTEMBRE 2020 21.30 The Fuzzy Dice

Energico quintetto dalla consolidata esperienza che da anni coltiva con successo un progetto musicale che ha riportato in auge sonorità Rock’n’Roll dallo stile tipicamente anni ’50

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 21.30 I Ragazzi del Giubocs

“…opening act per il re del rockabilly mondiale BRIAN SETZER, leader degli Stray Cats, nel tour ROCKABILLY RIOT ed uno dei pochi gruppi del settore ad aver suonato all’ALCATRAZ, noto locale milanese e tempio della musica live in Italia…”. Le più conosciute e divertenti canzoni italiane anni ’50/’60 arrangiate in chiave Rock’n’Roll, Surf, Ska, Rockabilly !!!

Miss Spy C. & the Poker Jokers

Alla voce una moderna e frizzante Pin-up accompagnata da una band divertente e coinvolgente per una serata original Rockabilly.