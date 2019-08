Casetta dell’Ipercoop in vendita: scadenza offerte il 17 settembre

Il Sindaco Marinucci ricorda che saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro la scadenza fissata nell’avviso di asta pubblica

SAN GIOVANNI TEATINO – “Solo le offerte presentate entro la scadenza delle ore 12 di martedì 17 settembre 2019 saranno prese in considerazione”. A ribadirlo è il Sindaco Luciano Marinucci raccogliendo le segnalazioni degli uffici relative all’interessamento e alle richieste di privati per l’acquisto della cosiddetta ‘Casetta dell’Ipercoop‘, messa in vendita con asta pubblica come “lotto n.7 del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019/2020”.

“L’ubicazione dell’immobile e la destinazione d’uso, commerciale, in un’area attrezzata, ben servita e con questa vocazione, rendono la ‘Casetta dell’Ipercoop’ molto appetibile ed un ottimo investimento per i privati. La vendita – ricorda Marinucci – sarà importante anche per il nostro Comune che intende invece investire in infrastrutture per la socializzazione, attività ludico-ricreative ed a servizio della collettività, in particolare nel Parco 120 Alberi”.

L’ immobile in vendita, con certificato di agibilità n. 550 del 24.09.2014, è di 265 mq con una corte pertinenziale di circa 570 mq di cui 340 mq pavimentata e 230 mq a giardino. E’ ubicato a San Giovanni Teatino in via Adige, ed è inserito all’interno della viabilità e delle aree a parcheggio del centro commerciale “Centro d’Abruzzo”. Risulta quindi ampiamente servito dalle attività commerciali presenti nelle immediate vicinanze, oltre che dai pubblici esercizi, uffici pubblici e privati, nel cuore dell’area commerciale della città. è ben collegato e servito anche dai mezzi pubblici di superficie.

L’unità immobiliare è costituita da un fabbricato a un solo livello con due grandi vani (2 sale per attività sportive e ricreative con angolo bar) e locali di servizio (locali tecnici, 2 servizi igienici, bagno disabili, spogliatoio, dispensa).

Sono locali per esercizio sportivo, ma che grazie alla variata destinazione urbanistica, possono essere trasformati ed adibiti ad attività commerciali/terziarie. Il prezzo di vendita a base d’asta al rialzo, di un importo minino non inferiore allo 0,5%, è d 322.210 euro.

Il sopralluogo nell’immobile è condizione obbligatoria per la presentazione dell’offerta di acquisto. La richiesta va presenta con pec all’indirizzo comunesgt.pec.it o con mail a fabio.ciarallo@comunesgt.gov.it

COME PARTECIPARE ALL’ASTA

Per partecipare all’asta i concorrenti devono presentare l’offerta, secondo le modalità descritte nell’avviso all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni Teatino entro e non oltre le ore 12 di martedì 17 settembre 2019. L’asta pubblica, presieduta dal Responsabile del Settore IV, si svolgerà alle ore 10 di giovedì 19 settembre 2019.